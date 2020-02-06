Минобороны подписало контракт на 10 беспилотников "Форпост-Р"

Ведомство планирует подписать контракт на поставку еще 18 таких комплексов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поставит в Вооруженные силы РФ 10 разведывательных комплексов с обновленными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Форпост-Р", сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

"В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р", - сказал журналистам Криворучко во время визита на УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

Также замминистра отметил, что в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку еще 18 комплексов "Форпост-Р".