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Военно-промышленный курьер

Отечественный ВПК выставляет на продажу новый танк

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Источник изображения: vpk-news.ru

Концерн «Уралвагонзавод», который разработал и будет выпускать Т-90М «Прорыв», завершил госиспытания новой бронемашины накануне выставки Defexpo India-2020, на которой станет демонстрироваться новая российская техника.

В настоящее время ведётся работа по созданию танков для армии России, куда Т-90М «Прорыв» поступит в опытную эксплуатацию уже в 2020 году. Контракт на поставку бронетехники был подписан в рамках военно-технического форума «Армия"-2019, сообщает ТАСС.

Т-90М «Прорыв» является развитием танка Т-90А и отличается от него новой башней со 125-мм пушкой 2А82−1М от танка «Армата», улучшенной защитой, множеством модернизированных узлов и систем, а также новой 1130-сильной силовой установкой В-92С2Ф.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
В-92С2
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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