"Уралвагонзавод" начал выполнение контракта на поставку МО РФ модернизованных танков Т-90М

Контракт между предприятием и оборонным ведомством был подписан на форуме "Армия-2017"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Контракт на поставку российским военным модернизированных танков Т-90М, госиспытания которых были недавно завершены, уже выполняется. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в Ростех).

"Государственные испытания танка Т-90М в ОКР "Прорыв-3" успешно завершены. Контракты между "Уралвагонзаводом" и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М заключены и находятся в стадии выполнения", - сказал собеседник агентства.

Контракт на поставку глубоко модернизированных танков Т-90М был подписан Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2017".

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".