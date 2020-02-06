Республика Корея намерена разработать ЗРК дальнего действия L-SAM

ЦАМТО, 5 февраля. Агентство программ оборонных закупок Минобороны Республики Корея (DAPA) сообщило о принятии решения ускорить разработку национального ЗРК дальнего действия на фоне опасений в отношении растущего потенциала КНДР в области баллистических ракет.

Ожидается, что стоимость программы разработки L-SAM, предварительные НИОКР в рамках которой ведутся с 2014 года, составит 970 млрд. вон (814,3 млн. долл.). Создание комплекса планируется завершить к 2024 году.

Как сообщает DAPA, комплекс, получивший обозначение L-SAM, должен обеспечить защиту от самолетов и баллистических ракет противника. Контракты на разработку предполагалось подписать с национальными компаниями в ближайшие месяцы, однако за исключением сообщения о заключении с Hanwha Systems предварительного соглашения общей стоимостью 220 млрд. вон (около 190 млн. долл.) на разработку ЗРК дальнего действия L-SAM и поставку прототипа многофункциональной РЛС, другая официальная информация в СМИ не появлялась.

Информационное агентство Yonhap сообщило, что ЗРК L-SAM должен обеспечить верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Республики Корея (ранее носила обозначение KAMD). Комплекс должен обеспечить перехват баллистических ракет на высотах от 50 до 60 км на завершающем участке полета. Если разработка будут завершена в соответствии с графиком, система будет принята на вооружение в районе 2028 года.

В целях защиты от северокорейских боевых самолетов, баллистических и крылатых ракеты, Сеул также продолжает разработку системы KMD, которая является частью проекта создания "трехосной" стратегии обороны. На фоне усилий по ослаблению напряженности в отношениях с КНДР в начале 2019 года, Сеул переименовал эту оборонительную стратегию. Новое название переводится как "система реагирования на ядерное и другое оружие массового уничтожения".

К другим элементам стратегии относится система упреждающего удара "Стратегическая цель", ранее известная как "Цепь Поражения" (Kill Chain), которая направлена на поражение ракет до того, как они покинут территорию КНДР.

Кроме того, существует "План подавляющего ответа", ранее известный как "Корейский план массированного наказания и возмездия" (KMPR: Korea Massive Punishment & Retaliation plan), который направлен на нанесение упреждающего массированного удара по командным центрам и штабам КНДР.

Объявление DAPA о начале работ по разработке L-SAM прозвучало в связи проведением КНДР испытаний пяти новых ракетных систем, включая РСЗО большого калибра, баллистические ракеты малой дальности и БРПЛ.