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Предприятие "Росэлектроники" вошло в состав консорциума по кораблестроению и морской технике

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 5 февраля. ПАО "Интелтех" холдинга "Росэлектроника" вошло в Консорциум "Кораблестроение и морская техника", который объединяет ведущие предприятия и университеты, занимающиеся научными разработками и подготовкой кадров для судостроительной отрасли.

Основным направлением работы консорциума является реализация совместных инновационных проектов в области разработки новых технологий и оборудования, создание международных образовательных программ в интересах судостроения, организация совместного участия в российских и международных отраслевых мероприятиях.

ПАО "Интелтех" является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих разработку и поставку оборудования для ВМФ России. В частности, предприятием разработан многофункциональный интегрированный комплекс связи для обеспечения экипажа надводных кораблей полным спектром цифровых мультисервисных услуг во всех диапазонах связи с бесшовным роумингом.

"Сотрудничество в рамках консорциума позволит организовать единую систему генерации и распространения новых знаний, а также обеспечить трансфер новых разработок и технологий в судостроительную отрасль, что, в свою очередь, поможет нам расширить ассортимент гражданской продукции в данном сегменте", – отметил генеральный директор ПАО "Интелтех" Юрий Николашин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
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