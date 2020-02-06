Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Руководство ВМС США тревожит растущая активность российских подлодок в Атлантическом океане.

Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок. Как сообщает портал The Drive, это заявление он сделал на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований.

Высокопоставленный офицер посетовал на неуклонный рост активности субмарин ВМФ РФ в Атлантическом океане. Причем среди них есть более совершенные и тихие подлодки, способные уклонятся от средств обнаружения.

Характерно, что Льюис является командиром 2-го флота ВМС США, который был восстановлен в 2018 году как раз из-за "всплеска российских подводных операций в Атлантике".

"Наша новая реальность заключается в том, что когда моряки выходят в плавание, они должны быть готовы, как только покинут Норфолк. Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут действовать в безопасной гавани на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантический океан, чтобы действовать в другом месте", - сказал вице-адмирал.

Он подчеркнул, что число российских подлодок в Атлантике постоянно растет. Они способны дольше, чем раньше находиться в плавании, и обладают более смертоносным оружием.

При этом Эндрю Льюис не предоставил каких-либо конкретных сведений об общем количестве российских подводных лодок.

Автор статьи также напомнил о самых опасных субмаринах ВМФ РФ. Среди них строящиеся усовершенствованные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" с новым более тихим реактором. Подлодка специального назначения - Белгород К-139, обладающая значительными возможностями для сбора разведданных и способная нести беспилотный аппарат "Посейдон".

Олег Корякин