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ТАСС

Рогозин считает, что называть причину появления отверстия в корабле "Союз МС-09" пока рано

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Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09"
Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09".
Источник изображения: Reuters

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация сделает это, "как только следственные органы огласят результаты"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал преждевременным оглашение результатов расследования причины появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09".

"Всему свое время", - ответил он пользователю Twitter, напомнившему об обещании объявить итоги расследования.

Как уточнил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, Роскосмос назовет причину, "как только следственные органы огласят результаты".

Ранее Рогозин заявлял, что все пробы были взяты и Роскосмосу понятны причины, но он о них ничего не расскажет.

30 августа прошлого года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли высказывал версию, что дыра в обшивке "Союза" могла быть просверлена на Земле и закрыта пробкой из герметика с внешней стороны отсека. За почти два месяца (корабль прилетел 8 июня, течь на МКС появилась 30 августа) в условиях вакуума эта пробка из герметика высохла и была выдавлена разницей давления в пространство между внешней поверхностью отсека и экраном противометеоритной защиты.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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