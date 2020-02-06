Мультфильм о вертолёте будущего

Американские компании схлестнулись в борьбе за право построить для армии США новые разведывательные вертолёты. Вчера, 4 февраля, компания Bell показала возможности перспективного скоростного вертолёта 360 Invictus, который претендует на победу в тендере Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), являющейся частью проекта Future Vertical Lift (FVL).

На видео, представляющем собой компьютерную визуализацию, показана «работа» пары вертолётов 360 Invictus. В ходе боевой операции они выпускают барражирующие боеприпасы, являющиеся по совместительству разведывательными дронами, которые в финале поражают цели, похожие на машины российских систем ПВО.

Промо-ролик вертолётов Bell 360 Invictus