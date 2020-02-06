Войти
WarSpot

Мультфильм о вертолёте будущего

378
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американские компании схлестнулись в борьбе за право построить для армии США новые разведывательные вертолёты. Вчера, 4 февраля, компания Bell показала возможности перспективного скоростного вертолёта 360 Invictus, который претендует на победу в тендере Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), являющейся частью проекта Future Vertical Lift (FVL).

На видео, представляющем собой компьютерную визуализацию, показана «работа» пары вертолётов 360 Invictus. В ходе боевой операции они выпускают барражирующие боеприпасы, являющиеся по совместительству разведывательными дронами, которые в финале поражают цели, похожие на машины российских систем ПВО.

Промо-ролик вертолётов Bell 360 Invictus

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Bell Helicopter
Проекты
ИТ
Похожие новости
11.04.2019
Ученые показали реальную фотографию черной дыры. Что нужно знать о снимке века?
21.05.2015
В Москве 21 мая откроется крупнейшая европейская вертолетная выставка HeliRussia 2015
02.02.2015
Парад вертолетной техники пройдет в рамках выставки HeliRussia в Москве
28.03.2014
Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
13.09.2012
Глобальный Eurocopter
22.04.2011
Перспективы мирового вертолетостроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 08:48
  • 19
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 08:45
  • 1
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения