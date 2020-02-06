Береговая охрана Индии получила новый катер-перехватчик компании Larsen and Toubro

ЦАМТО, 5 февраля. В порту Мангалора (штат Карнатака) 29 января состоялась церемония принятия на вооружение Западного зонального командования Береговой охраны Индии нового 28-метрового скоростного катера-перехватчика C-448.

По информации Mangaloretoday.com, катер предназначен для выполнения различных задач, включая патрулирование, контроль ситуации в прибрежной зоне, поисково-спасательные операции, оказание помощи судам, терпящим бедствие.

Катер-перехватчик разработан и построен индийской компанией Larsen & Toubro (L&T). Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии в марте 2010 года заключило с Larsen & Toubro контракт на поставку 36 скоростных катеров-перехватчиков. Стоимость данного соглашения составила 9,7 млрд. рупий (176,7 млн. долл.). Первое судно было передано Береговой охране 20 декабря 2012 года.

В январе 2013 года Министерство обороны реализовало опцион к контракту, заказав L&T 18 дополнительных катеров-перехватчиков общей стоимостью 4,47 млрд. рупий (83 млн. долл.). Катер C-448 был спущен на воду в ноябре 2019 года.

Длина катера составляет 27,8 м, водоизмещение – 106 т. Перехватчик оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C, двумя водометными движителями MJP 650, обеспечивающими максимальную скорость хода более 45 узлов. Дальность плавания – 500 морских миль на скорости 25 узлов. Экипаж – 12-15 человек. Катер оснащен инфракрасной системой наблюдения, современным навигационным оборудованием и может применяться как на мелководье, так и в морской зоне. В качестве вооружения используются пулеметы различных калибров.