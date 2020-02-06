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ЦАМТО

В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

ЦАМТО, 5 февраля. Изготовление демонстратора российской многоразовой ракеты по проекту "Крыло-СВ" начнется в ближайшие месяцы, сообщил в интервью "РИА Новости" глава научно-технического совета, заместитель гендиректора ФПИ Виталий Давыдов.

Изначально планировалось приступить к изготовлению демонстратора этой ракеты еще летом прошлого года, напоминает агентство.

"Результаты аванпроекта проанализированы с участием госкорпорации "Роскосмос". Рекомендовано перейти к работам по созданию демонстратора. Это предложение будет вынесено на рассмотрение научно-технического совета фонда в феврале текущего года. Учитывая уровень отработки данных предложений, нет сомнений в том, что в первом полугодии мы приступим к практической разработке демонстратора многоразового возвращаемого ракетного блока", – сказал он.

По словам В.Давыдова, начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый пуск, планируется на рубеже 2023 года.

Как отмечает "РИА Новости", "Крыло-СВ" – это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Он выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО "ЭМЗ имени В.М.Мясищева".

Сообщалось, что ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях – до 6М. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый двигатель, получивший название "Вихрь". Для разработки ракеты в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш планируется создать новое КБ им. Бартини. Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром по-самолетному на крыльях.

"В перспективе такой носитель будет особенно востребован для восполнения крупномасштабных орбитальных группировок космических систем типа планируемой к развертыванию Россией многофункциональной системы "Сфера". Кроме того, результаты проекта "Крыло-СВ" планируется использовать для обеспечения испытаний элементов гиперзвуковых летательных аппаратов", – цитирует "РИА Новости" В.Давыдова.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ФПИ
ЦНИИмаш
ЭМЗ Мясищева
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
06.02.2020 09:21
Не мешало бы сделать такой же демонстратор для проекта "Короны".
0
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