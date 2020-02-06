«Роскосмос» научит роботов помогать космонавтам

«Роскосмос» планирует активно включать роботов в работу по освоению космоса. Доклад на эту тему будет зачитан на заседании научно-технического совета корпорации в среду, 5 февраля.

На первой странице презентации, размещенной в Twitter робота «Федора», говорится, что внедрение роботехники снижает риски для космонавтов, а также помогает экономить время, деньги и ресурсы при работе в космосе.

Также андроиды смогут обслуживать орбитальные и внепланетные станции при отсутствии экипажа и создавать на них инфраструктуру. Кроме того, их планируется использовать для исследовательских миссий за пределами солнечной системы.

В числе будущих задач для роботов также названа «психологическая и информационная поддержка космонавтов в длительном космическом полете».

В ноябре о необходимости активнее применять роботов в космосе говорил глава Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, андроид не сможет полностью заменить человека, но способен снизить риски для него.

«Федор» (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) — антропоморфный робот, которого изобрели для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. 22 августа его отправили на Международную космическую станцию (МКС). В ходе полета машина выполнила несколько заданий под управлением космонавтов.