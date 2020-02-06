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Известия.ru

«Роскосмос» научит роботов помогать космонавтам

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

«Роскосмос» планирует активно включать роботов в работу по освоению космоса. Доклад на эту тему будет зачитан на заседании научно-технического совета корпорации в среду, 5 февраля.

На первой странице презентации, размещенной в Twitter робота «Федора», говорится, что внедрение роботехники снижает риски для космонавтов, а также помогает экономить время, деньги и ресурсы при работе в космосе.

Также андроиды смогут обслуживать орбитальные и внепланетные станции при отсутствии экипажа и создавать на них инфраструктуру. Кроме того, их планируется использовать для исследовательских миссий за пределами солнечной системы.

В числе будущих задач для роботов также названа «психологическая и информационная поддержка космонавтов в длительном космическом полете».

В ноябре о необходимости активнее применять роботов в космосе говорил глава Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, андроид не сможет полностью заменить человека, но способен снизить риски для него.

«Федор» (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) — антропоморфный робот, которого изобрели для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. 22 августа его отправили на Международную космическую станцию (МКС). В ходе полета машина выполнила несколько заданий под управлением космонавтов.

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Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Робот
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