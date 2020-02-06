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Российская газета

Американские подлодки планируют вооружить лазерами

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

ВМС США планируют вооружить многоцелевые атомные подлодки типа Virginia высокоэнергетическими боевыми лазерами. Об этом говорится в опубликованных ведомством бюджетных документах.

Лазеры на подлодках - странная идея, поскольку это оружие по определению не работает под водой, пишет Popular Mechanics. Однако опрошенные изданием эксперты заявили, что лазерная субмарина имеет больше смысла, чем может показаться.

Главная проблема лазерного оружия - потребность в большом количестве электроэнергии, - на АПЛ отпадает. Энергии здесь более чем достаточно. Зато возникает другая. Вода преломляет, рассеивает и поглощает свет: будь то излучение Солнца или концентрированный световой пучок. Эксперименты с подводной лазерной связью закончились неудачно - дальность передачи информации не превысила пары сотен метров.

Однако субмарины иногда все же показываются над водой: полностью или частично, выдвигая перископ. И здесь напитанный мощью ядерных реакторов лазер может оказаться весьма полезен для уничтожения разведывательных беспилотников и повреждения летательных аппаратов посерьезнее, вплоть до противолодочных вертолетов. Им планируется выводить из строя оптику, боеприпасы и экипаж.

У АПЛ класса Virginia отсутствует перископ - вместо него на рубке установлена телескопическая мачта с тремя видеокамерами, работающими в разных диапазонах. По оптоволоконной линии изображение передается в центральный пост. Есть на мачте и небольшой инфракрасный лазер, работающий дальномером.

Установить на мачте еще один компактный излучатель - не проблема. Этой темой ученые по заказу ВМС США занимаются в 2011 года и построили опытный образец лазера с зеркалом, меняющим форму под воздействием электронных команд. Сложнее с подачей энергии. Мачта на рубке не проникает в прочный корпус подлодки, в просто так взять и просверлить в нем отверстие для толстого электрического кабеля тоже нельзя. В 2017 году флот США заказал для этой цели особые герметичные соединения - их испытания должны пройти в текущем году. До той поры любые подводные испытания новой системы возможны только с буксируемым электрогенератором.


Антон Валагин

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Страны
США
Проекты
Virginia АПЛ
БПЛА
Ядерный щит
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