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ТАСС

Рогозин раскритиковал шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Глава Роскосмоса заявил, что телеведущему приходится шутить про верующих и космонавтов, потому что за восемь лет почти ежедневных развлекательных передач "закончился юмор"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что телеведущему Ивану Урганту приходится шутить про верующих и космонавтов, потому что за восемь лет почти ежедневных развлекательных передач "закончился юмор". Об этом он написал в Twitter в среду.

Ранее телеведущий в эфире программы "Вечерний Ургант", рассуждая о снижении требований к кандидатам в космонавты, спросил, почему "легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дрелью дырки в обшивке", должно помешать исполнить мечту человека о полете в космос.

"Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев", - написал Рогозин.

В то же время в Twitter робота "Федора", который в 2019 году побывал на МКС, появилась публикация, согласно которой требования для космонавтов будут снижены только по зрению.

"Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте", - говорится в сообщении.

Ранее Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что Роскосмос ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении в пределах разумного требований к кандидатам в отряд космонавтов. По его словам, этот вопрос обсуждается с учетом новой технологии работы экипажа, в частности, использования более современных кораблей, большого количества автоматики, которая помогает человеку, замещая его.

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Россия
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Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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