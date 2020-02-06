Т-90 с «подбитым глазом» в Сирии показали на снимке

Танк Т-90 Сирийской арабской армии (САА) с поврежденным комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора-1» попал на снимок. Соответствующее фото опубликовал в Twitter канал CalibreObscura.

В подписи к снимкам отмечается, что один из «глаз» комплекса «Штора-1» «подбит», что, «кажется, довольно часто встречается с T-90 САА».

В январе CalibreObscura выложил ролик, в котором в танк Т-72М1 Adra попала ракета, предположительно, «Конкурс».

В октябре 2019 года пользователь TitusMichaeleus выложил фотографию сирийского Т-72М1 Adra, получившего повреждения после подрыва на мине.