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Т-90 с «подбитым глазом» в Сирии показали на снимке

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Источник изображения: Фото: @CalibreObscura

Танк Т-90 Сирийской арабской армии (САА) с поврежденным комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора-1» попал на снимок. Соответствующее фото опубликовал в Twitter канал CalibreObscura.

В подписи к снимкам отмечается, что один из «глаз» комплекса «Штора-1» «подбит», что, «кажется, довольно часто встречается с T-90 САА».

В январе CalibreObscura выложил ролик, в котором в танк Т-72М1 Adra попала ракета, предположительно, «Конкурс».

В октябре 2019 года пользователь TitusMichaeleus выложил фотографию сирийского Т-72М1 Adra, получившего повреждения после подрыва на мине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
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