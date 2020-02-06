Нападение на турков: Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и условились принять меры по линии министерств обороны двух стран. Причина беспокойства - активизация террористов в провинции Идлиб. Кроме того, как сообщают СМИ, главы государств затронули в своей беседе нападение на турецких военнослужащих в Сирии 3 февраля.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 4 февраля обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля. Оба лидера выразили обеспокоенность в связи с обострением обстановки в идлибской зоне деэскалации.

Главы двух государств признали, что необходимо неукоснительного соблюдать двусторонние договоренности по Идлибу, то есть наращивать совместные усилия по нейтрализации экстремистов.

Путин обратил внимание, что в этом регионе активизировались террористические группировки, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. «В связи с этим собеседники условились принять безотлагательные меры, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», - указали в сообщении Кремля.

Кроме того, главы двух государств подтвердили приверженность межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

Идлиб на сегодняшний день остается единственным регионом Сирии, который находится под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации. Сейчас ее населяют боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории Идлиба действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Министерство национальной обороны Турции 10 января текущего года сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении в провинции режима прекращения огня с 12 января.

Тем не менее, ситуация там по-прежнему остается довольно напряженной. По информации Reuters, в ходе телефонного разговора Эрдоган также обсудил с российским коллегой нападение на турецких военнослужащих в Сирии 3 февраля.

Президент Турции обратил внимание, что эти события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе. Он предупредил, что в случае продолжения подобных атак Анкара будет использовать свое право на самооборону.

По данным минобороны Турции, 3 февраля правительственные силы Сирии атаковали турецкую сторону в провинции, в результате чего погибли несколько военных и гражданских лиц из Турции. Изначально сообщалось о четырех погибших в районе населенного пункта Саракиб, но позже появилась информация о гибели еще одного военного и одного гражданского турецкого специалиста.

По последним данным, жертв со стороны Турции было восемь: три гражданских и пять военных. Об этом вечером 3 февраля сообщил находившийся на тот момент в Киеве Эрдоган.

Причастность сирийской армии к гибели турецких граждан подтвердило государственное информационное агентство Сирии SANA. По его данным, военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов.

Российская сторона объяснила случившееся тем, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях и попала под обстрел, который велся по боевикам.

После гибели своих сограждан Эрдоган заявил об ответных мерах в отношении сирийцев. «Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», - объявил он утром 3 февраля.

Президент Турции также посоветовал Москве не стоять на пути турецких военных. «С российскими коллегами наши главы МИДа, минобороны, разведки находятся в контакте. До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», - сказал глава государства.

Но в Минобороны России пересечение турецкими истребителями F-16 сирийского воздушного пространства не подтвердили. В ведомстве напомнили, что эту зону контролируют их ВКС.

Некоторое время спустя министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что армия его страны поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат.

Акар обратил внимание, что за день до этого турецкие военные два раза предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе.

Лидия Мисник