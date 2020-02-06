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ЦАМТО

Россия будет участвовать в тендере по "Проекту 75I" для ВМС Индии

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Модель неатомной подлодки "Амур" 1650 с воздухонезависимой энергоустановкой.
Модель неатомной подлодки "Амур" 1650 с воздухонезависимой энергоустановкой.
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Россия будет участвовать в тендере на строительство НАПЛ с воздухонезависимой силовой установкой для ВМС Индии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

"Мы обязательно будем участвовать в данном тендере. Наша совместная деятельность по военно-морской тематике создает необходимый технический задел для реализации подобных контрактов", – сказал он в ходе выставки Defexpo India-2020.

Для справки: Индия планирует реализовать программу строительства шести дизель-электрических подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой (Проект 75I).

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Страны
Индия
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
Проект-75
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