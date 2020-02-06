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ЦАМТО

В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену

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Циклолет
Циклолет.
Источник изображения: © ФПИ

ЦАМТО, 5 февраля. Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года.

Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.

"В текущем году фонд планирует провести испытания демонстратора движителя (механизм передвижения в пространстве – ред.). После этого приступим к созданию демонстратора летательного аппарата, который должен подняться в воздух в ближайшие год-два", – сказал В.Давыдов.

По его словам, сейчас основными средствами перемещения в воздухе являются самолеты, вертолеты, начинают появляться новые летательные аппараты по типу конвертопланов и коптеров.

Новый летательный аппарат получил название "Циклолет". Он взял самое лучшее от вертолета, но лишен его недостатков. Как пояснил "РИА Новости" В.Давыдов, вертолетный винт имеет разную скорость набегающего потока воздуха на всей длине его лопастей. Движитель у нового аппарата имеет цилиндрическую форму, а сами лопасти размещаются по периметру вращающегося цилиндра. Это позволяет моментально менять вектор тяги.

"Летательный аппарат с таким движителем будет обладать уникальной маневренностью. В отличие от вертолета, он сможет сесть на наклонную плоскость или состыковаться с вертикальной стеной. Это позволит на качественно новом уровне проводить спасательные операции, обеспечивать полеты в горной местности и в тесных условиях городской застройки", – сказал В.Давыдов.

Он добавил, что реализация проекта "Циклолет" может открыть нишу принципиально нового класса летательных аппаратов, отмечает агентство.

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Россия
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ФПИ
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