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ЦАМТО

Обучение индийских специалистов на ЗРС С-400 начнется до 2021 года

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Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Обучение индийских специалистов на ЗРС С-400 начнется до 2021 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в ходе выставки Defexpo India-2020 заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

"Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком. Первую партию планируется поставить до конца 2021 года, а обучение индийских специалистов будет начато до этой поставки", – сказал он.

Как напоминает агентство, в октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд. долл. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года. Россия уже начала производство С-400 для Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
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