Войти
ЦАМТО

ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора

466
0
0
ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

ЦАМТО, 5 февраля. Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) не считает необходимым конкурировать с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США – DARPA, хотя направления работ у двух организаций схожие.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава научно-технического совета, заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов.

"Круг проблем, над которыми трудятся DARPA и ФПИ, очень созвучен. Естественно, мы интересуемся работами, проводимыми Управлением перспективных исследовательских проектов. И фонд учитывает это в своей деятельности. Но перед нами не стоит задача дублировать разработки DARPA или устраивать с ними подобие какого-то соревнования", – цитирует "РИА Новости" В.Давыдова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
DARPA
ФПИ
Похожие новости
05.08.2016
Боевые роботы защитят Россию
04.08.2016
Боевой робот "Нерехта-2" станет частью экипировки "солдата будущего"
14.04.2016
Разработкой военной техники для Арктики займется ФПИ
09.06.2015
ФПИ: разрабатываемый в РФ боевой андроид к концу года научится бегать
20.01.2015
Новый щит и новый меч
04.09.2012
Штуки в сторону!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 08:48
  • 19
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 08:45
  • 1
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения