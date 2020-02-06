ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора

ЦАМТО, 5 февраля. Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) не считает необходимым конкурировать с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США – DARPA, хотя направления работ у двух организаций схожие.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава научно-технического совета, заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов.

"Круг проблем, над которыми трудятся DARPA и ФПИ, очень созвучен. Естественно, мы интересуемся работами, проводимыми Управлением перспективных исследовательских проектов. И фонд учитывает это в своей деятельности. Но перед нами не стоит задача дублировать разработки DARPA или устраивать с ними подобие какого-то соревнования", – цитирует "РИА Новости" В.Давыдова.