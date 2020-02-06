Индия планирует незначительно повысить оборонные расходы в 2020/21 ф.г.

ЦАМТО, 5 февраля. Как сообщило Минобороны Индии, министр финансов Нирмала Ситхараман 1 февраля представила в парламенте государственный бюджет на очередной 2020/21 ф.г. (1 апреля 2020 года – 31 марта 2021 года).

Согласно проекту, общие расходы госбюджета в следующем году составят 30,42 трлн. рупий (около 428 млрд. долл.).

На оборону (исключая пенсионное обеспечение) планируется выделить 3,377 трлн. рупий (47,5 млрд. долл.). Что касается пенсионного обеспечения военнослужащих, то на эти цели ассигновано 1,33 трлн. рупий. Таким образом, общие расходы на оборону в следующем финансовом году должны составить 4,71 трлн. рупий (65,9 млрд. долл.), что на 5,18% (225,58 млрд. рупий) превышает одобренный объем ассигнований на предыдущий финансовый год.

По данным информационного агентства PIB, оборонные расходы составляют 15,49% расходной части бюджета на 2020/21 ф.г. При этом рост оборонного бюджета составляет всего 1,5% ВВП Индии, что соответствует сложившейся в последние годы тенденции сокращения доли расходов на оборону в структуре госбюджета.

При этом представители Вооруженных сил вновь заявили, что номинальное увеличение расходов на оборону будет в значительной степени нивелировано постепенным снижением стоимости индийской рупии и ростом инфляции, оставляя минимум ресурсов на проведение модернизации.

Как заявил Jane's Defence Weekly бывший финансовый советник Министерства обороны Амид Говшиш (Amit Cowshish), у правительства просто отсутствует достаточный объем средства, которые можно выделить на военные нужды, вне зависимости от потребностей Вооруженных сил. Как следствие, модернизация продолжает оставаться "миражом".

Текущие расходы в 2020/21 ф.г. предусмотрены в объеме 2,189 трлн. рупий, около 70% которых составляет денежное довольствие военнослужащих. Это почти вдвое больше, чем 1,18 трлн. рупий, выделенных на капитальные расходы.

Из последних на долю ВВС Индии приходится 38% или 432,82 млрд. рупий, что на 15,87 млрд. рупий меньше, чем было выделено в 2019/20 ф.г. (488,69 млрд. рупий), и едва достаточно на оплату ранее сделанных закупок.

Как заявил военный аналитик маршал авиации (в отставке) В.К.Бхатия, ВВС давно стремятся приобрести боевые самолеты для замены устаревших истребителей, транспортные самолеты, самолеты-заправщики и различные ракетные системы, но все эти планы, вероятно, потребуется приостановить.

ВМС Индии из капитальных расходов выделено 266,88 млрд. рупий, несмотря на существенные запросы в связи с началом амбициозных программ закупки, включая 6 новых подводных лодок, 111 многоцелевых вертолетов, а также несколько боевых и транспортных кораблей.

Сухопутные войска из капитальных расходов получат 323,92 млрд. рупий, но командование вида уже заявило, что этой суммы "недостаточно" для оплаты поставки гаубиц, основных боевых танков, вертолетов и систем противовоздушной обороны, необходимых для поддержания боевой готовности в сложной обстановке.

При этом Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO), которая является главным разработчиком вооружений для ВС страны, должна получить по статье "капитальные расходы" 105,32 млрд. рупий.

Расходы на военные пенсии выросли почти на 14% – до 1,33 трлн. рупий. Это произошло после еще большего увеличения в 2019/20 ф.г. – на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Рост капитальных расходов всего на 3% вынудит все три вида ВС очень избирательно проводить закупки ВиВТ и увеличит их зависимость от инициативы "Делай в Индии".

Тем не менее, недавно назначенный начальником штаба обороны генерал Бипин Рават отверг опасения по поводу отсутствия средств на модернизацию. 2 февраля он заявил телеканалу India Today, что теперь виды ВС должны будут "более четко расставить приоритеты" в своих требованиях и принять меры для экономии и получения средств самостоятельно. Это может включать повышение пенсионного возраста военнослужащих и продажу лишней земли, принадлежащей этим видам ВС.