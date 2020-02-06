"Швабе" освоил технологию РАН в производстве оптических прицелов

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Предприятия холдинга "Швабе" внедрили в производство прицелов к гражданскому стрелковому оружию технологию лазерной трехмерной микрообработки оптических компонентов, разработанную специалистами Российской академии наук (РАН), сообщила пресс-служба компании.

"За счёт внедрения оборудования и технологии лазерного гравирования оптические и ночные прицелы, традиционно выпускаемые на Вологодском оптико-механическом заводе и Новосибирском приборостроительном заводе, получили новое качество, значительно расширив функциональные возможности прицельных сеток", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Первый заместитель генерального директора - директор по производству и промышленной политике холдинга Вадим Калюгин отмечает, что помимо заводских испытаний прицельные сетки также прошли тестирование среди профессиональных охотников.

"В числе достоинств они отметили обеспечиваемую точность прицеливания и возможность подсвечивания всей сетки. Сегодня поставки прицельной техники с обновленными сетками ведутся не только внутри страны, но и за рубеж", - цитирует Калюгина пресс-служба "Швабе".