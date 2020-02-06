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ТАСС

Трамп заявил, что США должны стать первой страной, которая установит свой флаг на Марсе

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Leah Millis/Pool via AP

Президент США призвал Конгресс полностью профинансировать американскую космическую программу Artemis

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс полностью профинансировать американскую космическую программу Artemis, чтобы Соединенные Штаты стали первой страной, которая высадит женщину-астронавта на поверхность Луны, а также установит свой флаг на Марсе. Об этом американский лидер заявил, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей с ежегодным посланием "О положении страны".

"Я прошу Конгресс полностью профинансировать программу Artemis, чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на поверхности Луны будут американские астронавты. Это будет использовано в качестве стартовой площадки, которая гарантирует, что Америка станет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал он.

NASA ранее объявило о том, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1), предусматривающий непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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Orion КК
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