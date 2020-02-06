В ночное время ВВС Израиля атаковали Газу в ответ на ракетный обстрел

Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля

В ночное время суток израильская авиация нанесла ракетные удары по территории сектора Газа. Как заявлено пресс-службой сил самообороны Израиля, авиаудар стал ответом на обстрел израильской территории.

Сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в израильских Нетивоте и Шаршерете. В Израиле говорят о том, что в общей сложности из Газы было выпущено три ракеты, которые в итоге разорвались близ упомянутого Нетивота. К жертвам и пострадавшим этот обстрел не привёл.

Самолёты ВВС Израиля поднялись в воздух и нанесли серию ударов. Целями, как привычно заявляет израильская сторона, стали исключительно объекты ХАМАС, включая цех по производству вооружений и боеприпасов.

Из сообщения пресс-службы израильского военного ведомства:

Авиаудар стал ответом ещё и на продолжающийся запуск воздушных шаров с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Эти шары запускались с территории Газы.

На этом фоне обращает на себя сообщение, прозвучавшее в эфире израильской радиостанции «Кан Бет». Там со ссылкой на данные из Евросоюза была озвучена информация о том, что если Израиль готовится аннексировать Иорданскую долину, то несколько стран ЕС признают независимость Палестины в существующих границах. Речь идёт о таких государствах как Испания, Франция и Люксембург. Эти же страны, если верить сообщениям радиостанции, готовы приостановить финансирование и участие совместных с Израилем научно-исследовательских программ.