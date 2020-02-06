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Известия.ru

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.

Контракт на поставку партий новейшего танка между Министерством обороны России «Уралвагонзаводом» находится «в стадии выполнения», отмечает источник агентства.

Т90М - модификация танка Т-90. В обновленной модели используется мощный дизельный двигатель и новый бронированный модуль с 125-мм пушкой. На танке установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина», дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка «Корд-МТ».

4 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия и Индия подписали контракт о продлении производства экспортного варианта танка Т-90 (модель Т-90С) до 2028 года.

В феврале американский журнал The National Interest сообщил, что модификация «смертоносного» российского танка Т-90 — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом. РФ продолжает продавать обе модификации танка, которые остаются актуальными и востребованными, отметили американские журналисты.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Калина СУО
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Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
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