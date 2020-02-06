Дезертиры со знанием английского

Почему из украинской армии массово бегут военнослужащие

Сейчас на Украине «от армии вси тикают». Раньше были добровольцы и волонтеры, сами ехали в Донбасс. Теперь таких все меньше.

Призывники, как могут, прячутся, в основном за границу едут. Их отлавливают военкоматы, СБУ и полиция («На защиту Украины ведут под конвоем»). Ситуацию с призывом объяснил сослуживец еще по Советской армии майор в отставке Сергей Колесник. Он родился и почти всю жизнь прожил на Западной Украине, сейчас – львовянин. Несмотря на то, что Львовщину националисты высокопарно называют «нескоренным Пьемонтом» (по аналогии с итальянской революционной провинцией), мой товарищ не поддался тоталитарному оболваниванию украинской пропаганды. Он и Степана Бандеру «солнцем в небе» не считает, и очень здраво рассуждает о состоянии современных збройных сил Украины. Диагноз его, как я понял, печален – разбегаются защитники...

Мова для НАТО

На первый взгляд в украинском войске все великолепно. В преддверии Нового года было объявлено, что личному составу выплачено невиданное доселе вознаграждение – несколько десятков миллионов гривен. Было, дескать, много сэкономлено (отменяли парады, учения, бестолковые и никому не нужные закупки) и эти гроши теперь оказались в карманах защитников батькивщины.

“ Украинские политики любят говорить, что в стране создана лучшая армия Европы ”

Что касается наступившего 2020 года, то в бюджете предусмотрены новые выплаты. Запланированы индексация должностных окладов, регулярная выдача премий, увеличение денежного довольствия участникам так называемой АТО, вознаграждения удостоенным звания Героя Украины. Траты на оборону стали самыми заметными в бюджете.

Если вести речь о моральных поощрениях, то и тут многое делается. Армию и военных добровольцев постоянно воспевают по государственному телевидению и по каналам, принадлежащим олигархам. Пропагандистскими материалами забиты печатные СМИ. Защитников обеляют и выгораживают, пусть даже те совершают дикие преступления типа нашумевшего убийства журналиста Павла Шеремета. В их поддержку проводятся телемарафоны, сборы средств, митинги и манифестации.

Совсем недавно принято решение обучать военнослужащих ВСУ английскому языку. Причем не только курсантов, что привычно, но и бойцов обычных подразделений: морской пехоты, артиллерии, связи, других. В пропагандистских статьях делают акцент на том, что теперь обычный сельский хлопец может вернуться из армии филологом с международным уклоном. Другой вопрос: вернется ли?

Активно внедряя английский, власть пытается одним выстрелом убить нескольких зайцев. Во-первых, показать всему миру (в первую очередь «москалям-оккупантам»), что Украина и ее войско очень востребованы в «цивилизованном мире». В подтверждение публикуется статистика: в прошлом году проведено с частями армий стран НАТО 21 совместное учение. Из них шесть – на территории незалежной, а 15 раз украинские солдаты и офицеры демонстрировали ратное мастерство за границей.

Повсеместное использование языка Шекспира якобы позволяет облегчить процесс подготовки в учебных центрах, которой руководят советники из стран НАТО. Сейчас только на Львовщине работают инструкторами офицеры из США, Канады, Англии, Польши. Но в подавляющем большинстве случаев занятия проходят на примитивном уровне при помощи жестов, команд, разъясняемых переводчиками, что отрицательно сказывается на выучке личного состава. Но самое главное, о чем может свидетельствовать внедрение английской мовы, – стремление хоть чучелом, хоть тушкой попасть в НАТО.

Казалось бы, все хорошо с материальной и моральной мотивацией призывников. А украинские политики любят говорить, что в стране создана лучшая армия Европы.

На практике все не так превосходно. Подтверждение тому – недавний указ президента Владимира Зеленского о призыве на воинскую службу в 2020 году («Вооруженные силы Украины снова помолодеют»). На первый взгляд документ мало чем отличается от предыдущих, подписанных еще Петром Порошенко. Но! Если ранее повестки получали юноши, которым исполнилось 20 лет, то теперь они должны встать в строй уже в 18. В армию могут попасть даже старшеклассники и студенты, которые не успели оформить документы об отсрочке. Несмотря на всякие версии, выдвигаемые государственными СМИ (молодежь, дескать, сама об этом слезно просит), основная причина «реформы» в другом: она позволяет увеличить призывной контингент на несколько тысяч человек. Это хоть в какой-то мере позволит закрыть кадровые дыры, образовавшиеся в воинских частях ВСУ. Ситуация такова, что эти дыры только увеличатся: как показали опросы, многие контрактники готовы в этом году прервать свои договоры.

Война как бизнес

Так чего же «тикают» из армии?

Во-первых, резкие изменения произошли в умах многих украинцев. Абсолютному большинству населения страны уже понятно, что власть имущие, прикрываясь патриотическими лозунгами, превратили конфликт, тлеющий на востоке Украины, в бесстыдный бизнес-проект. Они зарабатывают на войне. Общество потрясли скандалы о закупках негодного вооружения и боевой техники, разворовывании боеприпасов, медикаментов, продовольствия, денег, собранных народом.

“ Занятия проходят на примитивном уровне при помощи жестов и команд, разъясняемых переводчиками ”

В стране все чаще и настойчивее говорят о том, что с Донбассом надо договариваться. Свой голос возвысили многие политики, бизнесмены, ученые, общественные деятели и даже военнослужащие. Таких все больше, они требуют от новой власти решения проблемы Донбасса мирным путем. И уже не боятся зверствующих националистов. Естественно, воевать эти люди не хотят и не пойдут.

И все же самое серьезное обстоятельство, которое заставляет молодежь избегать службы в армии, – потери, которые ВСУ несут в последнее время. Они так возросли, что даже упертые патриоты, считавшие, что «сепаров» надо искоренять огнем и мечом, становятся пацифистами или хотя бы мирными гражданами. Динамика потерь за последние годы такова. В 2017 году украинские военные потери составили 198 человек убитыми при 1288 раненых. В 2018-м боевые действия пошли на спад – погибли 100 военнослужащих, ранены 500. Но в 2019-м вместо ожидаемого дальнейшего уменьшения жертв число убитых вновь стало расти. На сегодня известно, что погибли 110 человек, но цифру нельзя считать конечной.

Несмотря на мирную риторику нынешнего руководства Украины, на самом деле оно стремится только к тому, чтобы «добить и додушить» Донбасс. Активность украинских войск растет, увеличиваются и потери. Чаще всего военнослужащие гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, от подрывов на минах. О степени ожесточенности этого противоборства можно судить по такому факту – в январе только 12 дней на линии фронта не открывался огонь.

Большую часть погибших составляют молодые люди (от 21 до 28 лет) из сельской местности, которым не удалось найти работу и пришлось идти воевать. Впрочем, были несколько мужчин старшего возраста, среди них командир БМП младший сержант Виктор Прусский из Ровно. Этот 49-летний «нацик» еще в 2008 году «оказывал помощь» грузинам в ходе операции Российской армии по принуждению Тбилиси к миру. Несколько особняком стоит гибель двух старших офицеров спецподразделения «Альфа». Известно, что в течение двух последних лет на Украине проводилась декоммунизация, которая вылилась в тоталитарное стирание всего, что связано с советской властью. Были уничтожены памятники, захоронения, переименованы города и села, улицы, мосты. Казалось, ничего святого с тех времен для нынешних идеологов «революции на майдане» не осталось. Но как выяснилось, отказываться от знаменитого бренда «Альфа» не захотели.

И все же одно дело – называться, а другое – соответствовать. Два полковника украинской «Альфы» Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов, действуя в группе, 1 декабря у села Староласпа проникли на территорию, относящуюся к Донецкой народной республике. Здесь группа был обнаружена, вступила в бой. Волочаев и Каплунов подорвались на мине. Группа бросила мертвого Каплунова, оружие, технику и отступила. Волочаева эвакуировали, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Каплунов из семьи военных, его отец и младший брат – офицеры вооруженных сил Украины. По некоторым данным, он был одним из тайных свидетелей против бойцов «Беркута», действовавших на евромайдане. Что касается его коллеги Волочаева, это также спецназовец подготовленный – в прошлом чемпион Украины по стрельбе, выполнял обязанности снайпера. Обоим дали посмертно звание Героя Украины.

...Сергей Колесник, ставший к концу жизни настоящим философом, долго думал над моим вопросом, а потом грустно сказал: «Есть еще одна причина. Все опасаются вспышки настоящей кровавой войны. Еще много таких, кто готов раздуть новый пожар. Среди них не только «порохоботы», но и нынешние господари...»

Хорошо бы приятель ошибся в прогнозе.

Виктор Рябоконь, Львов – Москва

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года