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Военно-промышленный курьер

Коронавирус поразил китайские ракеты

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Источник изображения: Фото: politeka.net

Эпидемия угрожает обороноспособности КНР

Пневмония нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, начала набирать силу в городе Ухань провинции Хубэй. Китайские специалисты выделили «героя дня» и установили генетическую последовательность его генома.

Вирус примерно на 70 процентов похож на вызывающий тяжелый острый респираторный синдром – уже подзабытую атипичную пневмонию. Первые сообщения о коронавирусе нового типа во Всемирной организации здравоохранения комментировали довольно спокойно: оснований для тревоги нет, китайские власти принимают меры, в ВОЗ уверены в возможностях правительства страны и местных органов здравоохранения держать ситуацию под контролем. Однако довольно скоро риторика международных чиновников поменялась, и 31 января прозвучали уже другие заявления – в ВОЗ провели переоценку открытой и официальной информации, которую публикуют китайские СМИ. Число людей, умерших от заболевания новым коронавирусом, растет. 30 января власти КНР сообщили, что заразились уже 7711 человек, более 200 умерли. Заболевшие есть во всех регионах Китая, инфекция обнаружена в 16 странах.

Независимые источники извещают о приостановлении авиационного, железнодорожного и другого транспортного сообщения с Уханем, где зафиксировано наибольшее количество заболевших, госпитализированных и находящихся под медицинским наблюдением.

“ КНР уже потеряла от вспышки нового коронавируса более триллиона юаней ”

В китайской классификации существует несколько категорий жертв коронавируса: люди под врачебным контролем, обратившиеся за помощью в медучреждения (при этом неизвестно, всех ли фиксируют), помещенные в карантинные боксы или палаты, тяжелобольные, подключенные к аппаратам искусственного дыхания или диализа, умершие вследствие недостаточного иммунитета либо неадекватно подобранного лечения и, наконец, выздоровевшие пациенты. Китайцы публикуют список достаточно сильных антибиотиков широкого спектра действия, но имеющих серьезное побочное отрицательное воздействие. Следует особо отметить, что эти средства нужны на период долечивания в стационаре. Однако пока неясно, как люди выздоравливают, нет никаких сообщений о технологии и стратегии лечения.

Власти некоторых провинций и городов очень быстро перешли от четвертого к первому – наивысшему уровню шкалы чрезвычайной ситуации. Детские сады и школы закрыты до особого распоряжения, каникулы официально продлены до 7 февраля. Объекты соцкультбыта не будут работать до 16 февраля, но, возможно, и до конца месяца, если не появятся лекарство и вакцина.

Власти серьезно реагируют на угрозу и бросили на борьбу с ней значительные медицинские силы – в очаг инфекции самолетами гражданских авиакомпаний направляются врачи из всех провинций. По открытым данным, задействованы 6200 медиков. По официальным сообщениям Минобороны КНР, в Ухане работают еще и 450 военных врачей. Вполне вероятно, что медицинский контингент будет наращиваться.

Появилась информация, что в столице соседней провинции Шеньхи – городе Сиань (в прошлом одном из главных в Поднебесной) уже намерены по примеру Уханя возводить отдельный госпиталь для пораженных 2019-nCoV.

Над созданием тестов для определения китайского коронавируса работают во многих странах. Одними из первых в мире исходные материалы получили российские микробиологи из новосибирского научного центра вирусологии и микробиотехнологии «Вектор». Наши ученые оперативно, менее чем за неделю разработали два набора тест-систем. Один выявляет новый коронавирус, второй вместе с 2019-nCoV определяет еще и вирус тяжелого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии). Замечу, что новые тест-системы новосибирцев уже поставляются в 15 крупнейших диагностических лабораторий страны, в Москву, Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток и города, в которых принимают рейсы из Китая.

Фото: rnews.co.uk

Над созданием вакцины работают в России, материковом Китае и Гонконге, европейские вирусологи и американцы. В конце декабря в КНР прилетел известный эпидемиолог, профессор Колумбийского университета Иэн Липкин. Нужно понять, насколько велики потери, когда могут появиться лекарство для больных в стационарах, а это несколько тысяч человек, и вакцина для профилактики заболевания.

С каждым днем число попавших под врачебное наблюдение, заболевших, умерших увеличивается. Это говорит о том, что меры, которые принимаются (закупка за рубежом миллионных партий масок Н-95, десятков тысяч костюмов химзащиты, специальных очков), сдерживают, но не останавливают распространение вируса.

Китайские и иностранные компании в одиннадцатимиллионном Ухане, крупнейшем промышленном центре КНР, приостанавливают работу предприятий. Здесь расположены девять автомобильных заводов, производственные базы и главный офис государственной Dongfeng Motor Corporation с годовым объемом выпуска более четырех миллионов машин.

Провинция Хубэй – один из главных кластеров оборонно-промышленного комплекса КНР. Здесь несколько ключевых исследовательских отделов корпорации CETC (China Electronics Technology Group Corporation), где производят электронику и компоненты для военной техники, в частности радары и программное обеспечение, 710 и 729-я НИО Китайской кораблестроительной промышленной корпорации, другие крупные организации ОПК. В соседних городах расположены предприятия ракетно-космической отрасли, на которых производят КР, ПКР, РН.

Закономерен вопрос: как будет работать ОПК Уханя, где много производств оборонного характера, коль скоро город закрыт и ни комплектующие подвезти, ни готовую продукцию отправить. С наскока ответить сложно – транспортные возможности либо закрыты, либо серьезно ограниченны.

Но можно твердо сказать, что эпидемия нового коронавируса обойдется Поднебесной в огромные деньги. Китайцы примерно подсчитали потери своих высокотехнологичных компаний. 29 января опубликованы предварительные оценки – страна уже потеряла примерно 1 триллион 280 миллиардов юаней. Возможно, в будущем ущерб удастся возместить за счет биржевых операций, выкупа акций «упавших» предприятий. Сейчас главное – дождаться середины февраля и оценить, что к тому времени сделают власти Поднебесной. Если они не сумеют стабилизировать ситуацию, то, как говорят немецкие специалисты, приехавшие в Китай, борьба с коронавирусом может затянуться на месяцы, даже до середины года.


Максим Казанин, кандидат политических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года

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Страны
Германия
Китай
Колумбия
Россия
США
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CETCI
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2020-й год
Медицина
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8 комментариев
№1
06.02.2020 07:16
Цитата, q
Однако пока неясно, как люди выздоравливают, нет никаких сообщений о технологии и стратегии лечения.

Институт вирусологии в китайском городе Ухань подал патент на лекарство ремдизивир, созданное американской биотехнологической компанией Gilead Sciences еще в 2016 году. Как пишет South China Morning Post, в сообщении, которое институт в провинции Хубэй опубликовал совместно с Пекинским институтом фармакологии и токсикологии, утверждается, что ремдизивир и применяемый для лечения малярии хлорокин «вместе эффективны» в борьбе с коронавирусной инфекцией

Цитата, q
Одними из первых в мире исходные материалы получили российские микробиологи из новосибирского научного центра вирусологии и микробиотехнологии «Вектор».
Никто ничего не получил. Это все пропаганда. Китайцы опубликовали цифровые материалы относительно генома вируса, строения его ядра и пр.

Но располагая только этим вакцину и иные препараты на 3D принтере не напечатаешь.

Нужен живой штамм или правильнее сказать мертвый китаец, умерший от осложнения вирусной инфекции, из крови которого можно будет выделить плазму, штамм, антитела.

В свое время в ФРГ разведкой КГБ СССР были вскрыты могилы немецких микробиологов, умерших от случайного заражения лихорадкой Эбола кажется.

Фрагменты их тел (органы, жидкости) советская разведка смогла переправить в Союз, где создали сначала боевой штамм на основании выделенного, а затем и вакцину.

Цитата, q
Но можно твердо сказать, что эпидемия нового коронавируса обойдется Поднебесной в огромные деньги.
Тут сложно посчитать во сколько десятков-сотен тысяч смертей она ему обойдется.

При такой вирулентности. Те данные, которые публикует Пекин занижены в сотни, возможно в тысячи раз. Иначе акции китайских гигантов могут вообще рухнуть до нуля.
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№2
06.02.2020 08:44
Пишут что смертность 2%
Это если от числа заболевших считать.
А если от числа выздоровших - то окажется что количество умерших примерно равно половине от выздоровших.
Тогда получается смертность 30%
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№3
06.02.2020 09:23
во бизнес для "доктора Зло".
Создаёшь лабораторию, населяешь зверушками, мутируешь вирус, пока он не станет каким-нибудь очень агрессивным и выпускаешь на свободу, предварительно зашортившись с плечом 10х.

Через неделю - миллиардер.
Потом делаешь вакцину, меняешь позу  и капитал уже десятки млрд.

Ну, собственно, как раньше подозревали продавцов антивирусного ПО для ПК в том, что именно они главные разработчики вредоносного софта. А чем черт не шутит. Мотивация прямая.
Капитализм это война за деньги, а война это путь обмана (по Сунь Цзы).

ЗЫ да, это домыслы.
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№4
06.02.2020 09:30
Китайцев в Ухане загнали по квартирам, в самой провинции проживает около 60млн.

Сколько потом из этих квартир выйдут живыми, а сколько вынесут трупов, я думаю мы не узнаем никогда.

Поэтому статистика может быть сильно искажена.

Больницы переполнены, возможно регистрируются только смерти в стационарах.

Новых больных уже не госпитализируют, отправляют по домам, где они неизбежно заражают всех родственников.

Вне стационаров с квалифицированным медицинским персоналом и аппаратами искусственной вентиляции/оксигенации смертность может достигать 70 или 90%

Из последних новостей- все старшее поколение китайцев не просыхает от водки. Считают ее лучшей вакциной и лекарством. Почти как в Чернобыле.

На круизном лайнере, который стоит в Йокогаме на карантине уже 20 подтвержденных заражений, хотя изначально больной был только 1, гражданин Гонконга.

Вполне возможно, что инфицирована уже четверть или треть пассажиров.

Так что вирус распространяется быстрее ветрянки, в Китае уже нет незараженных областей кроме Тибета.
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№5
06.02.2020 09:42
Цитата, VK сообщ. №3
зверушками, мутируешь вирус, пока он не станет каким-нибудь очень агрессивным и выпускаешь на свободу, предварительно зашортившись с плечом 10х.
У китайцев прекрасно работает разведка, они могли выкрасть данные у американцев, активно исследующих в своих распыленных по Миру лабораториях, работы, связанные с разновидностями гриппа (птичьего, свиного и пр), и гаплогрупп, а также коронавирусов.

Так вот в Уханьском институте микробиологии могли работать по перспективным направлением, которые обозначила разведка.

Летучая мышь, зараженная вирусом, могла удрать через вентиляцию и поселиться в одной из пещер, заразив всю популяцию мышей, живущих в этой пещере.

Охотники отловили несколько десятков заражённых мышей, забили и отнесли на Уханьский рынок.

Оттуда вирус и начал свое путешествие по Уханю, Китаю и Миру.

Ну это мое предложение.
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№6
06.02.2020 10:01
Арабы в эмиратах рассказывали анекдот что такое индийская и китайская кухня. Было забавно, но долго.
В кратком изложении выглядит так:
"Идёт индиец по улице, смотрит что-то на земле валяется. Подошёл, пнул. Зашевелилось. Отнёс домой. Приготовил. Съел.
Идёт китаец по улице, смотрит что-то на земле валяется. Подошёл, пнул. Не зашевелилось. Пнул. Не зашевелилось. Пинал минут пять.  Не зашевелилось. Отнёс домой. Приготовил. Съел."
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№7
06.02.2020 10:06
За сутки в провинции Хубэй от пневмонии скончались 70 человек

Это только за сутки, в одной провинции, зарегистрированные случаи в условиях стационаров. И то возможно статистика приниженная.
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№8
06.02.2020 10:11
Странно что пока даже у нас нет активных домыслов что это американцы "специально заразили". Я зомбоящик не смотрю но вроде как даже самые продажные "орала" помалкивают. То ли команду фас ещё не дали то ли ...
Хотя для таких "умов" зацепиться любой вирус в очередным "боевым комарам" (от онищенко) как 2 пальца.
А ведь легко кинуть кость в голодную толпу с криком "пиндос всех заразили". Пойдёт на ура. Особенно в низкообразованных слоях. Странно. То ли сами что-то знают, то ли комедию с "боевыми комарами" повторять не хотят.
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