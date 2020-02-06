Пять лучших отечественных изделий с компоновкой булл-пап

Спецназ дождался пушек под свои задачи, киношникам не повезло

Компоновка булл-пап – довольно редкое явление для нашей армии. Но не значит, что малознакомое для российской конструкторской школы. Нами создавались подчас выдающиеся образцы вооружений. «Военно-промышленный курьер» отобрал лучшие.

Булл-пап – это когда магазин и ударный механизм расположены в прикладе, а спусковой крючок вынесен вперед. Благодаря этому обеспечивается компактность оружия при хорошей длине ствола. Плюс при стрельбе очередью ствол меньше подбрасывает вверх. Есть и минусы, в основном связанные с непривычностью обращения и тем, что при стрельбе с левого плеча горячие гильзы летят в лицо бойцу.

Двухсредный автомат

Под занавес ушедшего года на вооружение Российской армии стали поступать двухсредные автоматы для спецназа. Для стрельбы на воздухе он питается весьма разнообразной номенклатурой патронов 5,45х39 миллиметров, а значит, с боеприпасами на нашем континенте проблем не возникнет даже в стане врага.

Если припекает, то под водой стрелять можно, даже не меняя боеприпаса: переключил режим и вперед. Правда, едва ли попадешь. Для прицельного огня используются патроны ПСП 5,45х39 миллиметров. Его утопленная в гильзу пуля представляет собой удлиненную стрелу с плоским носиком, создающим кавитационную полость, благодаря чему движется в воде стабильно, без кувыркания.

“ Благодаря укороченному дозвуковому патрону обеспечивается тихая и беспламенная стрельба при весьма скромных габаритах автомата ”

Дальность стрельбы патронами ПСП (так, чтобы попадать) – до 25 метров на пятиметровой глубине. Более чем достаточно. Дальше видимость все равно катастрофически падает даже в очень чистых водах Адриатики.

Опять же, если прижмет, боец может вести огонь по противнику и, вынырнув из воды, патронами ПСП. Главное – не забыть переключить режим. Пуля в воздухе развивает скорость 330 метров в секунду, ведет себя спокойно и на средних дистанциях обеспечивает эффективное поражение.

В принципе с патроном ПСП любое оружие подходящего калибра становится двухсредным. Однако не все автоматы способны стрелять под водой и уж совсем мало образцов, которые могут принимать соленые ванны на регулярной основе, не приходя быстро в негодность.

АДС выполнен по компоновке булл-пап, но благодаря системе выброса от автомата А-91М стреляные гильзы не летят в лицо бойцу-левше. Имеется планка Пикатинни для всех спецназовских «аксессуаров». Прикручен несъемный подствольный гранатомет. С него под водой тоже можно стрельнуть, но не надо, ибо последствия фатальны.

Показатели работы на воздухе обычным патроном весьма хороши, по некоторым данным, АДС даже заткнул за пояс АК-74. И точно превзошел его в надежности.

Но перевооружить всех и вся на АДС – плохая идея. Во-первых, автомат довольно дорогой. Фантастических характеристик двухсредности задешево не получишь. Во-вторых, АДС требует грамотного и заботливого обслуживания, которое едва ли обеспечит срочник.

В общем, АДС – оружие для спецназа, под его квалификацию и задачи. Очень хорошее оружие.

Автомат Коровина

Первый в мире автомат компоновки булл-пап был создан Сергеем Александровичем в конце Великой Отечественной. В 1945 году он участвовал в конкурсе на автомат под патрон калибра 7,62, но не прошел испытания из-за низкой надежности. Именно этот конкурс через два года выиграл Калашников со своим детищем.

Просьба не путать автомат Коровина с выручившим в 1941 году ополченцев пистолетом-пулеметом Коровина.

Автомат Коровина не пошел в серию, но зато вошел в историю с именем своего создателя, умершего в 1946 году.

vpk-news.ru

ТКБ-059

В стремлении повысить кучность стрельбы Герман Коробов пошел весьма своеобразным путем и в начале 60-х создал трехствольного Змея Горыныча. Питание осуществлялось из магазина на 45 патронов, уложенных тремя рядами.

Расчет был на сверхбыструю очередь, благодаря чему автомат успевает выпустить полдюжины пуль, прежде чем ствол пойдет в небо.

Кучность действительно была крайне высока. Правда, и вес тоже.

На вооружение ТКБ-059 не пошел: слишком смелое предложение да и АКС военных более чем устраивал тогда.

А жаль, трехствольный автомат надолго бы прописался в киноиндустрии.

АШ-12

Штурмовой крупнокалиберный автомат АШ-12 под патрон 12,7х55 миллиметров. Его пули пробивают тяжелые бронежилеты, не очень толстые стены и способны остановить кого угодно. Попасть под его очередь никому не посоветуешь.

Благодаря укороченному дозвуковому патрону (обычно калибр 12,7 миллиметра запрессовывается в гильзу длиной 108 миллиметров, а тут только 55), с одной стороны, обеспечиваются малошумность и беспламенность стрельбы, а с другой – весьма скромные габариты и вес автомата.

Чудовищная убойность и легкость в обращении – это ли не мечта?

А еще тихий шепот вместо хлопка. Да, на ствол АШ-12 можно накрутить здоровый такой глушитель. При этом встречаются сверхшумные АШ-12 – с подствольным гранатометом.

В общем, под свои задачи – для боя в городских условиях и штурма зданий – очень эффективное оружие. Служит оно в Российской армии с 2011 года.

АСВК

Еще один крупнокалиберный монстр – армейская снайперская винтовка АСВК. Двенадцать с половиной килограммов без оптики и боезапаса. Длина – полтора метра высококачественной стали. На службе – с 2004 года.

Пожалуй, только компоновка булл-пап могла позволить сделать эту винтовку ниже, чем сам снайпер, с сохранением метровой длины ствола.

Питается АСВК магазинами на пять патронов.

Пули снайперского патрона пробивают легкобронированную технику на предельных дистанциях в полтора километра. Но если нет снайперских патронов под рукой, сгодятся вообще любые стандарта 12,7х108. Дальность стрельбы будет похуже, но тоже ничего.

Очень серьезная отдача, свойственная такому калибру, гасится в первую очередь огромным дульным тормозом, а во вторую – амортизирующим затыльником приклада.

В Союзе над оружием булл-пап работали много и часто, но с серийными моделями и постановкой на вооружение складывалось как-то не очень. Хотя под занавес СССР был создан А-91 – прародитель АДС. Обстоятельства к тому времени уже четко диктовали свою волю: спецназ запрашивал образцы, заточенные под его потребности. Одна из главных – компактные размеры, критически важные для действия в помещении и схватках на сверхкоротких дистанциях ведения огня. А это прямая дорога к булл-пап.

Примеры показывают, что по большей части эта компоновка применяется там, где выполняются два условия: во-первых, оружие необходимо укоротить, а во-вторых, работать с ним будут достаточно квалифицированные бойцы, способные приноровиться к особенностям булл-папа.

Заголовок газетной версии – «Автоматы для элиты».

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года