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Подсчитана способность F-35 сбросить термоядерные бомбы на Россию

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Источник изображения: Фото: Reuters

Польские истребители пятого поколения F-35 Lightning II помимо высокоточных ракет и корректируемых авиабомб способны нести тактическое ядерное оружие — авиабомбы B61, напоминает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Мощность этих зарядов 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (на Хиросиму и Нагасаки были сброшены изделия мощностью 20 килотонн). По разным источникам, как минимум от 150 до 400 единиц таких боеприпасов расположено на авиабазах США в Германии и могут быть в любой момент переброшены к границам России», — подсчитал автор.

Обозреватель предупреждает, что от аэродрома Эмари в Эстонии до Санкт-Петербурга в России всего несколько сотен километров, что для Lightning II — «сущая безделица», однако самолет у России встретят «минимум 288 ракет, находящихся в постоянной боевой готовности» — речь о зенитном ракетном комплексе С-400 «Триуфм».

В январе крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно. В том же месяце Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35 Lightning II.

В октябре 2018 года бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, экс-начальник Главного штаба РВСН (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое, которое «способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву».

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Эстония
Продукция
B61 ЯБ
F-35
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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