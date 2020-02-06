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ТАСС

Начштаба ВВС Британии считает самолеты P-8 Poseidon ответом на "российский авантюризм"

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Прибытие первого полученного Королевскими ВВС Великобритании базового патрульного самолета Boeing Р-8А Poseidon (Poseidon MRA 1) (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801) на британскую авиабазу Кинлосс, 04.02.2020
Прибытие первого полученного Королевскими ВВС Великобритании базового патрульного самолета Boeing Р-8А Poseidon (Poseidon MRA 1) (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801) на британскую авиабазу Кинлосс, 04.02.2020.
Источник изображения: министерство обороны Великобритании

Начальник штаба Королевских ВВС добавил, что Великобритания существует в условиях почти постоянного конфронтационного климата, а Россия, не является государством, которое играет по правилам

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что принятие на вооружение самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon является ответом на "российский авантюризм". Слова Уигстона приводит во вторник на своем сайте газета The Daily Telegraph.

"Это ответ на усиливающийся российский авантюризм на территории континентальной Европы и Северной Атлантики. Для нас существует реальная необходимость патрулировать воды вокруг Соединенного Королевства и вносить вклад в обеспечение безопасности НАТО", - сказал Уигстон, добавив, что Великобритания существует в условиях "почти постоянного конфронтационного климата", а Россия, по его утверждению, не является государством, которое "играет по правилам".

Первый из девяти заказанных у американской компании Boeing самолетов P-8 Poseidon приземлился во вторник на территории Шотландии. Поставка последнего ожидается в 2021 году. При этом полная операционная готовность будет достигнута только в 2024 году, когда все самолеты Poseidon будут размещены на модернизированной под них базе британских ВВС Лоссимут. Программа обеспечения ВС королевства новыми самолетами морского патрулирования, способными обнаруживать подводные лодки, обеспечивая безопасность британских атомных ракетоносцев, обошлась ему в 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,9 млрд).

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
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