Лучшего в мире нет. Эксперт оценил начало производства С-400 для Индии

Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Индии. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал работы по выполнению контракта.
Россия начала производство ЗРС С-400 для Индии, поставки будут осуществлены в сроки, обозначенные контрактом, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Завершение поставок намечено на первую половину 2025 года.
"В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии", – рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.
Контракт на поставку комплексов С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 млрд долларов.
Сделка считается крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
Контракты на поставки С-400, помимо Индии, также заключили Турция и Китай. Возможность закупки комплексов рассматривают и власти Ирака.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал контракт с Индией, подчеркнув уникальность российского оружия.