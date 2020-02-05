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РИА Новости

Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21

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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 4 февраля/ Радио Sputnik. Авиастроительная корпорация "Иркут" показала производство новых российских самолетов МС-21, которые собирают на заводе в Иркутске, сообщает ИА IrkutskMedia.

В видеоролике рассказали о современных технических решениях в авиастроении, подходах конструкторов к сборке нового авиалайнера, а также показали завод изнутри.



Отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования для нового российского самолета МС-21 из Иркутска планируется создать до конца 2023 года. Такие сроки обозначены в документации для участников открытого конкурса. В настоящее время основу самолета составляют системы французской компании Thales и американских Honeywell и Rockwell Collins.

В рамках посещения особой экономической зоны Алабуга вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что в настоящее время потребность российского рынка в среднемагистральных самолетах МС-21, производимых в Иркутске, оценивается в 860 единиц.

Сейчас первый лайнер МС-21-300 продолжает летные испытания в Жуковском. Судно совершило первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области в начале ноября 2017 года. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно.

В феврале 2019 года испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency) завершили первую сессию сертификационных полетов на самолете МС-21-300 из Иркутска. Специалисты оценили поведение воздушного судна в различных режимах, в том числе на больших углах атаки и при сваливании. Полеты продолжительностью от 2,5 до 4 часов выполнялись на высотах от трех до 10-ти километров.

Ранее радио Sputnik сообщало, что стало известно, когда планируется начать поставки самолета МС-21.

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Страны
Россия
США
Франция
Компании
Thales
ИРКУТ НПК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МС-21
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