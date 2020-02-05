Замглавы Минобороны обсудил с послом Франции контроль над вооружениями

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Франции в ходе встречи обсудили вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию в Европе и мире, сообщает Минобороны РФ.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Франции", - говорится в сообщении.

Замминистра обороны РФ Фомин принял посла Франции Пьера Леви в Москве 4 февраля, встреча прошла в деловом, конструктивном ключе.