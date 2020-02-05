Войти
РИА Новости

Замглавы Минобороны обсудил с послом Франции контроль над вооружениями

260
0
0
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Франции в ходе встречи обсудили вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию в Европе и мире, сообщает Минобороны РФ.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Франции", - говорится в сообщении.

Замминистра обороны РФ Фомин принял посла Франции Пьера Леви в Москве 4 февраля, встреча прошла в деловом, конструктивном ключе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
03.01.2018
Замминистра обороны РФ и посол Франции обсудили отношения России и НАТО
20.10.2015
Вооруженные средства
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
13.08.2014
"Рособоронэкспорт" уверяет, что санкции Запада не понизят годовые объемы продажи оружия за рубеж
28.07.2010
В кругу заклятых друзей
15.12.2009
Россия имеет шансы победить в индийских тендерах на поставку истребителей и вертолетов - ФСВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 07:03
  • 96
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?