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Российская газета

Россия начала производство ЗРК С-400 "Триумф" для поставок в Индию

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Источник изображения: rg.ru

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" для их поставок в Индию, этот крупнейший контракт будет выполнен в установленные сроки.


Индия полностью выполняет свои обязательства по оплате поставок ЗРС С-400, контракт на поставку которых был заключен между странами в октябре 2018 года.

Как рассказал РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров, концерн "Алмаз-Антей" уже приступил к изготовлению этих систем противовоздушной обороны. "В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, выполняются в полном объеме", - подчеркнул Мантуров.

В рамках контракта Россия должна поставить Индии пять полков С-400 "Триумф". Стоимость сделки оценивается в 5,43 миллиарда долларов. В сентябре 2019 г. в правительстве РФ заявили, что аванс за комплексы уже получен.

Традицией уже стало то, что в эту крупнейшую для России сделку попытались вмешаться американцы. В США стали оказывать давление на Индию и грозить санкциями. Вместо "Триумфов" Нью-Дели предложили закупить американские комплексы противоракетной обороны THAAD и истребители F-35A.

Индийские военные отказались от такого "роскошного" подарка. Мало того что американская система ПРО дороже российской С-400, она также уступает "Триумфу" по дальности и мобильности и не может сбивать гиперзвуковые цели. Истребители F-35A, по заявлениям индийских военных, вообще не интересуют военно-воздушные силы страны. Первую партию С-400 в Индию должны поставить в течение одного года после получения аванса, а значит, первые комплексы поступят в страну в конце 2020 - начале 2021 года. Завершение поставок "Триумфов" планируется в первой половине 2025 года.

Россия должна поставить Индии пять полков С-400. Сделка оценивается в 5,43 млрд долларов

Помимо Индии контракты на поставки С-400 также заключили Турция и Китай, закупку комплексов планирует еще ряд стран, в том числе Катар и Ирак.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 способна поражать любые, в том числе гиперзвуковые воздушные цели на расстоянии до 400 километров во всем диапазоне высот. Она может применяться днем и ночью и выдерживает аномально холодные и аномально жаркие температуры. "Триумф" работает даже при интенсивном радиоэлектронном противодействии.


Александр Степанов

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