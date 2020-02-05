Лавров предложил Швеции доверительный диалог по военной линии

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных для снижения напряженности в регионе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, угрозы, риски нарастают. Мы поделились нашими оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные маневры нейтральных стран, таких как Швеция, Финляндия. Предложили нашим шведским соседям наладить такой доверительный открытый диалог по линии военных, как мы это сделали уже три года назад с Финляндией", - сказал он на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с шведской коллегой.

Министр добавил: "Шведские коллеги обещали подумать над этим предложением. Надеюсь, мы продолжим этот разговор. Мы готовы любые вопросы со шведскими нашими партнерами обсуждать абсолютно в открытом транспарентном режиме".

Со своей стороны глава шведского МИД Анн Линде отметила, что Стокгольм увеличивает ассигнования на шведскую оборону, однако "это не противоречит тому, что мы хотим иметь хорошие и доверительные отношения с Россией, которая является нашей большой соседней страной".