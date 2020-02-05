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Известия.ru

Россия отреагирует на весенние учения НАТО в Европе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Marines

Россия будет реагировать на военные учения НАТО в Европе, которые запланированы на весну этого года. Об этом 4 февраля в интервью «Российской газете» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И, разумеется, мы будем реагировать таким образом, чтобы это не создавало каких-либо ненужных рисков. Но мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Наши ответные меры неизбежны», — сказал он.

По словам Лаврова, учения Defender Europe предполагают переброску более 30 тыс. единиц американской военной техники в дополнение к той, которая уже есть в Европе. В общей сложности в них примут участие более 40 тыс. человек. В связи с этим министр выразил надежду на то, что «любой нормальный военный» и «любой нормальный политик» понимают неизбежность ответных мер со стороны России.

«Наверное, те, кто провоцирует такого рода учения, абсолютно не оправданные, хотят, чтобы последовали ответные меры и чтобы дальше нагнеталась напряженность. Но нужно подчеркнуть немаловажный аспект: всё, что мы делаем в ответ на создание натовцами угроз нашей безопасности, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и всё наше ядерное оружие находится на нашей территории, в отличие от американского ядерного оружия», — добавил Лавров.

Ранее, в декабре 2019 года, стало известно, что США впервые за 25 лет перебросят в Европу 20 тыс. военнослужащих для участия в масштабных учениях Defender Europe. Об этом рассказал бригадный генерал Шон Бернаби. Переброска сил состоится в феврале–апреле 2020 года в шесть европейских стран. Учения намечены на весну.

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Россия
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Лавров Сергей
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2020-й год
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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