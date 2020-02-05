Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

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Министерство обороны России продемонстрировало использование тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А («Солнцепек»). Видео доступно в социальных сетях ведомства.

Видео со стрельб из «Солнцепеков» сняли на одном из полигонов в Ленинградской области. Согласно заявлению Минобороны, огнеметчики ЗВО поразили огневые точки, командные пункты и склады условного противника с помощью термобарических боеприпасов. Перед стрельбами огнеметчики провели марш на штатной технике.

2 февраля эксперт журнала The National Interest Майкл Пек объяснил опасность системы залпового огня ТОС-1А для американской армии. По его словам, из-за термобарической боевой части удар «Солнцепеков» оказывается весьма эффективным против укреплений, что позволяет расчистить дорогу для тяжелой военной техники.

На данный момент ТОС-1А («Солнцепек») находится на вооружении российской армии вместе с тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1 («Буратино»). «Солнцепеки», в частности, способны вывести из строя легкобронированную технику и разрушить здания. ТОС-1А («Солнцепек») была разработана в 2001 году.