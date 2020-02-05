Америка передвинула стрелку «Часов Судного Дня» ближе к полуночи

Новая термоядерная боеголовка поставлена на боевое дежурство

«ВМС США поставили баллистические ракеты подводного базирования с термоядерными боеголовками низкой мощности W76-2 на боевое дежурство», – заявил во вторник помощник министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Пентагон считает создание данного типа боеголовок критически важным для противостояния возрастающей угрозе со стороны России.

Напомним, что термоядерная боеголовка W76-2 имеет мощность 5 или 7 кт (в тротиловом эквиваленте) по разным оценкам и является модификацией боеприпасов семейства W76. В качестве ее носителя используется трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) четвертого поколения Trident II (D-5), которая базируется на стратегических подводных лодках ВМС США класса «Огайо» ( Ohio ) и британских атомных субмаринах – ракетоносцах класса «Вэнгард» (Vanguard). Данная МБР покрывает расстояние до 11 300 км и несет нагрузку из разделяющих боеголовок, каждая из которых обладает функциями индивидуального наведения и мощностью (в зависимости от модификации): 475 W88, 100 (W76-0), 90 (W76-1), 7-5 (W76-2) килотонн в тротиловом эквиваленте.

Производство новых боеголовок W76-2 началось в феврале прошлого года и продолжится до конца 2024 года. О необходимости ядерного оружия малой мощности было прописано в «Обзоре ядерной политики 2018года» (Nuclear Posture Review). Эксперты считают, что создание этого оружия понижает порог ответственности принятия решения на его применение военно-политическим руководством США. Что уже само по себе означает возросшую угрозу развязывания ядерной войны на планете.

Напротив, Джон Руд, выражая позицию Пентагона, считает, – новое оружие лишь «демонстрирует потенциальным противникам, что нет никакой выгоды от ограниченного использования ядерных боеприпасов в вонах будущего, потому что Соединенные Штаты могут надежно и решительно реагировать на любой сценарий угрозы». Оправдывая свою точку зрения Вашингтон указывает на то, что у России имеется большой запас тактического ядерного оружия, которое является менее мощным и разрушительным, чем то, которым обладают США.

Кстати, среди американских политиков есть много противников создания ядерного арсенала боеголовок малой мощности. Еще в 2018 году группа бывших чиновников (в том числе экс госсекретарь Джордж Шульц и бывший министр обороны Уильям Пери) подписала письмо, направленное Конгрессу США, в котором подчеркивалось: «Мы пишем с уважительной просьбой, чтобы Конгресс отклонил запрос администрации Трампа о новых, более эффективных, «маломощных» ядерных боеголовках для ракет Trident. Нет необходимости в таком оружии, и его создание не устранит угрозы для Соединенных Штатов... Это оружие является воротами к ядерной катастрофе…».

В настоящее время ракеты Trident II (D-5) с боеголовками W76-2 размещены на стратегической атомной подводной лодке USS Tennessee (SSBN-734),которая состоит в боевом списке ВМС США с 1988 года.. Для запуска и транспортировки МБР Trident II (D-5) используются пусковая система Мк-4.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО