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Военное обозрение

На видео показано попадание ПТУР боевиков в пикап правительственных войск Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео удара противотанковой управляемой ракетой по пикапу, с которого бойцы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по позициям боевиков.

Сначала оператор снимал своих товарищей, не подозревая, чем закончится съемка. Внезапно в машину попадает ракета. Съёмка обрывается, но звук продолжает записываться.

Изображение после взрыва ракеты в кадр пропало. Судя по крикам бойцов после прилета ПТУР, по крайней мере, некоторые из них остались в живых.

Слышен возглас о том, что есть потери.

Съемка велась в южной части провинции Алеппо.


Последнее время таких видео становится всё больше. Видимо, это связано с активизацией военных действий в Идлибе и Алеппо, которая происходит последнее время. При этом, похоже боевики не испытывают недостатка в боеприпасах, которые предположительно поставляются радикалам из Турции, Саудовской Аравии и других стран.

Сейчас в провинции Алеппо, в которой происходили события, снятые на видео, боевики группировки "Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра" - запрещена в РФ) наносят удары по позициям правительственных войск. Радикалы утверждают, что Сирийская правительственная армия несет большие потери в технике и живой силе. Фактически на помощь террористам пришли и турецкие войска. В штабе турецкой армии заявили о ликвидации 76 военнослужащих "сил режима Асада".

Силы САА и союзников наносят ответные удары по исламистам.

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Страны
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
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