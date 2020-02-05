Российские подводники возобновили подледные переходы

Военные моряки снова совершают походы под арктическими льдами, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Мы восстановили практику межфлотских переходов подо льдами Арктики, успешно решаем задачи по обеспечению безопасности в Арктической зоне", – передает его слова ТАСС.

Евменов добавил, что в Мировом океане и в районе Антарктиды восстановлены гидрографические и океанографические исследования ВМФ России.

"28 января наши океанографические исследовательские суда "Адмирал Владимирский" и "Янтарь" прибыли к берегам Антарктиды и приняли участие в мероприятиях, посвященных 200-летию открытия Шестого континента русскими моряками", – сказал он.

Он также напомнил, что в 2019 году ВМФ провел самые масштабные за последние 30 лет учения "Океанский щит – 2019", а также принял участие в учениях "Центр-2019".

"Личный состав показал высокий профессионализм, морскую выучку и способность выполнить задачи по обеспечению безопасности РФ с неизменно высоким качеством", – сказал Евменов.

Главком сообщил, что все участники оперативного сбора руководящего состава ВМФ продолжат работу на трех флотах.

"В этом году принято решение провести оперативный сбор с посещением и работой его участников на Северном, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Это позволит еще более эффективно выстроить нашу деятельность в рамках выполнения поставленных перед ВМФ России задач. Оперативный сбор – основополагающее, задающее мероприятие подготовки Военно-морского Флота в текущем учебном году", – отметил Евменов.

Ранее ВМФ России анонсировал масштабные исследования Антарктиды во время кругосветной океанографической экспедиции, посвященной 200-летию открытия этого самого неизученного континента.

Сергей Гурьянов