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Российская газета

Россия поднимет погибшие подлодки

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О планах подъема затонувших в разное время атомных подводных лодок Flot.com сообщили три источника в морской отрасли. Технические аспекты проблемы уже несколько лет прорабатывают промышленность, морские и профильные КБ и НИИ. Первой в очереди на подъем стоит К-27, затопленная у архипелага Новая Земля после аварии реактора.

- Лодка лежит на дне Карского моря на глубине 75 метров. Ее реально поднять в первой половине 2020-х годов, - рассказал собеседник издания.

Уже выделена часть средств на постройку специализированного судна для таких операций, сообщил другой источник. Модель катамарана проекта 23570 показали на выставке "Нева-2019" в ограниченном режиме. Строить судно планируется в Санкт-Петербурге или Северодвинске, возможна кооперация предприятий. Существует два варианта проекта: реализация более бюджетного обойдется в 3-4 миллиарда рублей, другого - вдвое дороже.

В случае успешного подъема К-27 полученный опыт будет использован для извлечения со дна Норвежского моря АПЛ "Комсомолец".



Антон Валагин

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Страны
Норвегия
Россия
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