Россия поднимет погибшие подлодки

О планах подъема затонувших в разное время атомных подводных лодок Flot.com сообщили три источника в морской отрасли. Технические аспекты проблемы уже несколько лет прорабатывают промышленность, морские и профильные КБ и НИИ. Первой в очереди на подъем стоит К-27, затопленная у архипелага Новая Земля после аварии реактора.

- Лодка лежит на дне Карского моря на глубине 75 метров. Ее реально поднять в первой половине 2020-х годов, - рассказал собеседник издания.

Уже выделена часть средств на постройку специализированного судна для таких операций, сообщил другой источник. Модель катамарана проекта 23570 показали на выставке "Нева-2019" в ограниченном режиме. Строить судно планируется в Санкт-Петербурге или Северодвинске, возможна кооперация предприятий. Существует два варианта проекта: реализация более бюджетного обойдется в 3-4 миллиарда рублей, другого - вдвое дороже.

В случае успешного подъема К-27 полученный опыт будет использован для извлечения со дна Норвежского моря АПЛ "Комсомолец".

Модель катамарана проекта 23570 для подъема подлодок. Фото https://t.co/U2rilpiroo pic.twitter.com/ncKeY4SAgg — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 4, 2019

Антон Валагин