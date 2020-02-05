Рогозин пообещал поддержать проекты запуска малых суборбитальных аппаратов

Ранее руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов пожаловался президенту на отсутствие госоргана для поддержки людей, заинтересованных в изучении космоса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал оказать необходимую поддержку для проектов, которые развивают в РФ запуски малых суборбитальных аппаратов. Об этом он написал в Twitter во вторник.

Ранее руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов пожаловался президенту России Владимиру Путину на отсутствие государственного органа для поддержки людей, заинтересованных в изучении космоса. По его словам, в настоящее время разработать спутник гораздо проще, чем получить разрешение на его запуск.

"Окажем необходимую поддержку для реализации проектов запуска малых суборбитальных аппаратов, при необходимости привлечем авиаторов. Поможем", - написал Рогозин.

Он подчеркнул, что Денис Ефремов будет приглашен на переговоры.

Президент Владимир Путин пообещал поручить Роскосмосу оказывать поддержку школьникам, студентам, любителям в исследованиях космоса. Для этого глава РФ собирался поговорить с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.