Украинская армия получила термобарические гранаты

Вооружённые силы Украины получили гранаты нового типа. Вчера, 3 февраля, портал defence-ua.com сообщил о том, что на вооружение украинской армии приняты ручные термобарические гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2.

Первые термобарические гранаты украинского производства были представлены в 2016 году. Позже киевская компания «Адрон» презентовала новые боеприпасы термобарического действия, которые с 2017 года проходили испытания на военных полигонах.

Презентация украинских термобарических боеприпасов

Серийное производство новых гранат налажено на предприятии «Спецоборонмаш» (ранее — ООО «Машиностроительная фирма «Артём»). При взрыве граната на четыре секунды создаёт огненное облако объёмом 13 м³, температура которого достигает 2500-3000° C, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику.

РГТ-27С и РГТ-27С2 различаются только формой корпуса. РГТ-27С2 является классической пехотной гранатой цилиндрической формы и предназначена для поражения живой силы в замкнутых помещениях. Прямоугольная РГТ-27С больше подходит для окопов, склонов, а также, благодаря наличию магнитного элемента, для поражения легкобронированных машин.