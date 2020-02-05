Войти
Газета.ru

К юбилею: на параде Победы представят новейшую военную технику

342
0
0

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

На параде Победы 9 мая в этом году будет представлено 24 образца новейшей военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, всего на Красной площади в этот день продемонстрируют 225 единиц вооружения и техники и 150 воздушных судов. В этом году подготовка к главному военному параду ведется особенно активно в связи с юбилеем окончания Великой Отечественной войны. Ожидается прибытие на торжества большого количества почетных гостей.

В День Победы 9 мая по Красной площади впервые пройдут 24 образца новейшей военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. По его словам, речь идет о зенитных ракетных системах (ЗРС), комплексах войсковой противовоздушной обороны (ПВО), береговых ракетных комплексах, автомобилях дистанционного минирования, танках и боевых машинах пехоты.

Он отметил, что в главном параде страны примут участие 15 тыс. военнослужащих, будет задействовано 225 единиц вооружения и техники, а также 150 воздушных судов.

Историческую часть военного парада представят десять расчетов в форме советских солдат, подчеркнул Шойгу. Кроме того, по брусчатке проедет техника времен войны 1941-1945 годов, рассказал он.

«С 15 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади», - сообщил министр обороны.

Главный военный парад России, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади в Москве. При этом праздничные мероприятия с участием войск в День Победы в этом году пройдут сразу в 475 российских городах и населенных пунктах. Их проведение будут обеспечивать более 116 тыс. военнослужащих.

Празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны в этом году не ограничится одним только 9 мая. Минобороны разработало целый комплекс мероприятий, посвященных этому событию.

Они будут проходить в течение всего 2020 года. Шойгу уточнил, что в рамках этой программы будет оказана всесторонняя помощь ветеранам. Для этого ведомство привлечет волонтеров и юнармейцев.

"Продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне. В апреле-мае проведем патриотическую акцию "Эшелоны Победы", в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои", - рассказал министр обороны.

По его словам, особое место в торжествах займет освящение Главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса "Дорога Памяти», для пополнения которого уже организовали пункты по сбору фотографий и данных.

"Учитывая масштаб и важность стоящих перед нами задач, прошу всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению", - обратился Шойгу к подчиненным.

По традиции на юбилейные Дни Победы Россия приглашает большое количество почетных гостей, в том числе лидеров иностранных государств. Они займут главную трибуну парада вместе с российским руководством. Свое участие в праздновании окончания Великой Отечественной войны уже подтвердили президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и ряда стран СНГ. Желание приехать в Москву 9 мая высказал и президент США Дональд Трамп.

При этом сегодня прибытие некоторых гостей осложняется некоторыми разногласиями, в частности, в вопросах истории Второй мировой войны.

На сегодняшний день активная дискуссия об исторической правде развернулась между Россией и Польшей. Варшава за последнее время не раз выступала с высказываниями о том, что в развязывании войны виноват, в том числе, Советский Союз. При этом Москва категорически отрицает такие обвинения в адрес СССР.

По этой причине сохраняется интрига вокруг участия представителей Польши в мероприятиях Дня Победы в Москве. На сегодняшний день известно, что Москва пока даже не направляла польской стороне приглашение на торжества. Причем этот вопрос, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас даже не обсуждается.

В то же время представитель Кремля еще 28 января сообщил журналистам, что приглашения главам многих государств посетить Россию в День Победы «отправлены давно».

По его словам, Москва пока не публикует официальные списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы, поскольку не все еще ответили на приглашения.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Индия
Молдавия
Польша
Россия
Сербия
США
Франция
Чехия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Издания
Военный Парад
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 07:03
  • 96
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?