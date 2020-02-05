К юбилею: на параде Победы представят новейшую военную технику

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

На параде Победы 9 мая в этом году будет представлено 24 образца новейшей военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, всего на Красной площади в этот день продемонстрируют 225 единиц вооружения и техники и 150 воздушных судов. В этом году подготовка к главному военному параду ведется особенно активно в связи с юбилеем окончания Великой Отечественной войны. Ожидается прибытие на торжества большого количества почетных гостей.

В День Победы 9 мая по Красной площади впервые пройдут 24 образца новейшей военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. По его словам, речь идет о зенитных ракетных системах (ЗРС), комплексах войсковой противовоздушной обороны (ПВО), береговых ракетных комплексах, автомобилях дистанционного минирования, танках и боевых машинах пехоты.

Он отметил, что в главном параде страны примут участие 15 тыс. военнослужащих, будет задействовано 225 единиц вооружения и техники, а также 150 воздушных судов.

Историческую часть военного парада представят десять расчетов в форме советских солдат, подчеркнул Шойгу. Кроме того, по брусчатке проедет техника времен войны 1941-1945 годов, рассказал он.

«С 15 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади», - сообщил министр обороны.

Главный военный парад России, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади в Москве. При этом праздничные мероприятия с участием войск в День Победы в этом году пройдут сразу в 475 российских городах и населенных пунктах. Их проведение будут обеспечивать более 116 тыс. военнослужащих.

Празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны в этом году не ограничится одним только 9 мая. Минобороны разработало целый комплекс мероприятий, посвященных этому событию.

Они будут проходить в течение всего 2020 года. Шойгу уточнил, что в рамках этой программы будет оказана всесторонняя помощь ветеранам. Для этого ведомство привлечет волонтеров и юнармейцев.

"Продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне. В апреле-мае проведем патриотическую акцию "Эшелоны Победы", в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои", - рассказал министр обороны.

По его словам, особое место в торжествах займет освящение Главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса "Дорога Памяти», для пополнения которого уже организовали пункты по сбору фотографий и данных.

"Учитывая масштаб и важность стоящих перед нами задач, прошу всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению", - обратился Шойгу к подчиненным.

По традиции на юбилейные Дни Победы Россия приглашает большое количество почетных гостей, в том числе лидеров иностранных государств. Они займут главную трибуну парада вместе с российским руководством. Свое участие в праздновании окончания Великой Отечественной войны уже подтвердили президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и ряда стран СНГ. Желание приехать в Москву 9 мая высказал и президент США Дональд Трамп.

При этом сегодня прибытие некоторых гостей осложняется некоторыми разногласиями, в частности, в вопросах истории Второй мировой войны.

На сегодняшний день активная дискуссия об исторической правде развернулась между Россией и Польшей. Варшава за последнее время не раз выступала с высказываниями о том, что в развязывании войны виноват, в том числе, Советский Союз. При этом Москва категорически отрицает такие обвинения в адрес СССР.

По этой причине сохраняется интрига вокруг участия представителей Польши в мероприятиях Дня Победы в Москве. На сегодняшний день известно, что Москва пока даже не направляла польской стороне приглашение на торжества. Причем этот вопрос, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас даже не обсуждается.

В то же время представитель Кремля еще 28 января сообщил журналистам, что приглашения главам многих государств посетить Россию в День Победы «отправлены давно».

По его словам, Москва пока не публикует официальные списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы, поскольку не все еще ответили на приглашения.

Лидия Мисник