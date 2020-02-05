Российские производители вооружений теряют покупателей

Индия отказывается от системы ПВО ближнего действия «Панцирь-С1»

Министр обороны Индии Раджнат Сингх намекнул, что Нью – Дели и Республика Южная Корея (РОК) могут расширить партнерство в области применения искусственного интеллекта в военной сфере. «Мы признаем влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий в военном сегменте. Основная тема выставки Defexpo India – 2020 в Лакхнау – «Цифровая трансформация обороны». Индия и РОК готовы объединить усилия в применении цифровых и других передовых технологий», – заявил он. Южная Корея поставила в 2018 году вооружений в Индию на сумму 13,9 млрд долл. Производители вооружений из РОК рассчитывают, что по результатам Defexpo India – 2020 им удастся заключить новые контракты. Среди корейских поставщиков, представивших свои экспозиции, названы: Defense Industry Association. Korea Aerospace Industries и Hanwha. Кстати, с методами ведения бизнеса подразделениями корпорации Hanwha, автор этой статьи знаком не понаслышке.

Ранее в прессе появилась публикация об отказе Минобороны Индии от закупок российского зенитного пушечно-ракетного комплекса ближнего действия «Панцирь – С1» в пользу южнокорейского аналога 'BIHO'. Производителем последнего, как раз, и является подразделение вышеуказанной корпорации – Hanwha Defence. На выставку Defexpo India – 2020 этот производитель привез различные образцы выпускаемой на ее заводах военной техники и планирует заключить контракт на 2, 5 млдр долл. Индийская сторона объяснила свой отказ от российского ЗПРК, его несоответствием требованиям по вездеходным качествам. Скорее всего, эта формулировка носит чисто формальный характер, а причина принятия данного решения лежит значительно глубже.

Так, в начале 2019 года командование индийских ВВС, в скандальной форме, заявило об отказе от российских ракет класса «воздух – воздух» средней дальности, из-за неудач, возникших во время воздушного боя между пакистанскими истребителями F-16, применившими американские ракеты AIM-120 C5 (AMRAAM), и индийскими СУ-30МКИ. Тогда ракеты российского производства Р-77, которыми вооружены индийские «Сушки» даже не смогли захватить цель, находящуюся на расстоянии около 100 км. А вот для американских AIM-120 C5 (AMRAAM), в этом не было никакой проблемы. Улаживанием того эксцесса пришлось заняться первым лицам Минобороны РФ.

Стоит отметить, что помимо корейцев, на выставку Defexpo India – 2020, прибыли со своими образцами Airbus Dassault, Aviation, Lockheed Martin, Thales и другие крупные производители военной техники и вооружений. Так что, российскому ОПК, есть о чем беспокоиться.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО