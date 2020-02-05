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Интерфакс-АВН

"Роскосмосу" поручат работу с суборбитальными спутниками для развития интернета

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Владимир Путин и Дмитрий Рогозин. Источник: РИА Новости.

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудит с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным использование стратосферы для развития доступа к интернету в труднодоступных районах России.

Во вторник глава государства проводит встречу с представителями общественности, в ходе которой к нему обратился руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов, которая разрабатывает ряд проектов в области подъема различных объектов стратосферу, в так называемый ближний космос. Он сообщил, что лаборатория пытается разработать систему доступа к интернету в труднодоступных районах РФ. По мнению авторов проекта, это может оказаться дешевле спутникового интернета. При этом президенту сообщили, что в России нет ответственной структуры за работу в стратосфере, органа, который давал бы разрешения на эти работы.

Ефремов попросил поддержать это направление и подсказать, кто сможет помочь в реализации проекта.

"Вы сами как считаете, кто к вам ближе всего, какая государственная структура?", - спросил Путин.

Ефремов ответил, что во всем мире этим вопросом занимаются национальные космические организации, однако у "Роскосмоса" существует четкая градация - госкорпорация не занимается полетами ниже 100 километров от Земли.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
ИТ
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