"Роскосмосу" поручат работу с суборбитальными спутниками для развития интернета

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудит с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным использование стратосферы для развития доступа к интернету в труднодоступных районах России.

Во вторник глава государства проводит встречу с представителями общественности, в ходе которой к нему обратился руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов, которая разрабатывает ряд проектов в области подъема различных объектов стратосферу, в так называемый ближний космос. Он сообщил, что лаборатория пытается разработать систему доступа к интернету в труднодоступных районах РФ. По мнению авторов проекта, это может оказаться дешевле спутникового интернета. При этом президенту сообщили, что в России нет ответственной структуры за работу в стратосфере, органа, который давал бы разрешения на эти работы.

Ефремов попросил поддержать это направление и подсказать, кто сможет помочь в реализации проекта.

"Вы сами как считаете, кто к вам ближе всего, какая государственная структура?", - спросил Путин.

Ефремов ответил, что во всем мире этим вопросом занимаются национальные космические организации, однако у "Роскосмоса" существует четкая градация - госкорпорация не занимается полетами ниже 100 километров от Земли.