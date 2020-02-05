Турция поможет Киеву приобрести боевую технику

Анкара примет активное участие в вооружении армии Украины

Анкара выделит Киеву около 36 млн долларов (в некоторых источниках 50 млн долларов) на закупку военной техники в соответствии с соглашением о военно-финансовом сотрудничестве, которое было подписано в ходе визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают СМИ со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Главы оборонных ведомств двух страны в присутствии украинского и турецкого лидеров подписали двусторонний документ и протокол о реализации финансовой помощи, согласно которому выделенные средства должны направляться на приобретение турецких товаров военного и двойного назначения.

Президент Турции прибыл в украинскую столицу 3 февраля, на торжественной церемонии официальной встречи глав двух государств Эрдоган приветствовал военный почетный караул словами: «Слава Украине!». В ответ прозвучало: «Героям слава!». Такое официальное приветствие в 2018 году ввел бывший украинский лидер Петр Порошенко. А в дни Великой Отечественной войны «бандеровским лозунгом» встречали друг друга члены Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые сотрудничали с гитлеровской Германией.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в ходе встречи с турецким коллегой была достигнута договоренность «дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе».

До отлета в Киев Эрдоган заявил, что его страна продолжает отстаивать территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию Крыма». Турецкий президент обеспокоен статусом полуострова и положением крымских татар. Для ознакомления с ситуацией в регионе и с тем, как живет население, Кремль ранее приглашал Реджепа Тайипа Эрдогана в российский Крым. Эксперты считают, что эта тема используется лидером Турции в политических и корыстных целях, в первую очередь его волнует ситуация не на Украине, а в Сирии, которая резко обострилась накануне его визита в Киев, и более миллиона беженцев могут направиться к Турции. При этом Эрдоганом была выражена надежда на то, что и сирийский конфликт, как и конфликт в Донбассе, могут быть урегулированы путем переговоров.

Ирина Дронина