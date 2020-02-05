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ЦАМТО

ВС Малайзии намерены переоборудовать два CN-235 в морские патрульные самолеты

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CN-235
Морской патрульный самолет CN-235.

ЦАМТО, 4 февраля. Вооруженные силы Малайзии намерены переоборудовать два поставленных индонезийской компанией PT Dirgantara Indonesia (PTDI) самолета CN-235 в версию морского патрульного самолета.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на командующего Вооруженных сил Малайзии генерала Аффенди Буанга (Affendi Buang), боевые системы для двух самолетов будут предоставлены США в рамках американской "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI).

Командующий не раскрыл дополнительные подробности проекта, но по оценке Jane's, в состав комплекта, вероятно, войдет система морской разведки "Мерлин", разработанная американской Integrated Surveillance and Defense, Inc (ISD). Ранее эта система была установлена на трех самолетах CN-235, два из которых состоят на вооружении Военно-морских сил Индонезии, а еще один эксплуатируется ВВС Индонезии. В состав комплекта "Мерлин" входят морская РЛС, инфракрасная система переднего обзора, система радиоэлектронной разведки и усовершенствованная система идентификации.

Сейчас на вооружении 1-й эскадрильи ВВС Малайзии состоят 7 самолетов CN-235 в транспортной и многоцелевой версиях.

Генерал Аффенди Буанг заявил о намерении приступить к модернизации двух CN-235 в конце 2020 года. Предположительно, работы будут проводиться на предприятиях PTDI в Бандунге (шт.Ява), где компания реализует программу продления срока службы CN-235 ВМС Малайзии в рамках подписанного в апреле 2018 года контракта на техническое обслуживание и ремонт самолетов. Переоборудование самолета ВТА к версии морского патрульного самолета является опционом к заключенного с PTDI контракту на сумму 30 млн. долл., но он не был реализован из-за нехватки средств.

Первоначально PTDI предложила для оснащения морских патрульных самолетов автоматизированные системы управления AMASCOS компании Thales и другие датчики.

Еще две из имеющихся платформ могут быть модифицированы к версии морского патрульного самолета, если будет одобрено выделение дополнительных средств в рамках Инициативы MSI.

Малайзия заказала восемь самолетов CN-235 в 1998 году, а их поставки были завершены в 2001 году. Один самолет был списан после крушения в феврале 2016 года.

Ранее ВМС Малайзии отклонили предложение о закупке самолетов БПА P-3C "Орион" из состава ВС Японии после их оценки в конце 2017 года.

CN-235 должны значительно повысить ситуационную осведомленность ВС Малайзии о ситуации на море. Командование ВМС Малайзии осознает, что на текущий момент не может полностью патрулировать морские границы страны, но отсутствие финансирования заставляет пока полагаться на четыре самолета наблюдения B-200T "Кинг Эйр".

Согласно имеющимся планам, правительство намерено начать финансирование приобретения новых морских патрульных самолетов, начиная с 2021 года, хотя бюджет покупки пока не определен.

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Страны
Индонезия
Малайзия
США
Япония
Продукция
B-2 Spirit
CN-235
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2020-й год
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