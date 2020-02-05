США приостановили поставки вооружения Ираку

Как сообщил веб-ресурс SOFREP , правительство Соединенных Штатов приостановило поставки оружия в Ирак из-за растущей обеспокоенности по поводу дальнейшего развития ситуации в Ираке и возможности попадания американских военных поставок в Иран или в руки враждебных американцам иракских группировок.

Истребитель Lockheed Martin F-16IQ (F-16C/D Block 52) Fighting Falcon (иракский бортовой номер IAF-1601) ВВС Ирака (с) Carl Richards / sofrep.com

Еще несколько недель назад большая часть персонала американских оборонных подрядчиков была выведена из Ирака в результате ухудшения ситуации с безопасностью, а эвакуация была завершена к 8 января 2020 года. По словам пресс-секретаря министерства обороны США майора Роба Лодевика, "из-за опасений по поводу безопасности их персонала, поддерживающего деятельность иракских F-16 на авиабазе Балад в Ираке, Lockheed Martin начала эвакуацию своего персонала 4 января 2020 года".

В материале высказывается мнение, что в наибольшей степени прекращение американских военных поставок Ираку может сказаться на эксплуатационной готовности истребителей F-16IQ, составляющих основу боеволго потенциала ВВС Ирака.

Со стороны bmpd напомним, что ВВС Ирака по двум соглашениям 2011 и 2012 годов линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) общей стоимостью 5,3 млрд долл получили 36 тактических истребителей Lockheed Martin F-16IQ Block 52 (24 одноместных F-16C и 12 двухместных F-16D) вместе с вооружением и оборудованием. Поставки в Ирак были произведены с июня 2015 по май 2019 года, фактически в Ирак на авиабазу Балад прибыли 32 самолета F-16IQ из 36 заказанных - самолеты с иракскими бортовыми номерами IAF-1601, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36. Еще два самолета (IAF-1605 и 1609) были разбиты иракскими летчиками во время обучения в США на авиабазе Тускон (штат Аризона) в 2015 и 2017 годах, и еще два борта (IAF-1606 и 1632) остаются в США для продолжения использования в качестве учебных для иракского летного состава.