В Минобороны обсудили планы по подготовке празднования 75-ой годовщины Победы

Сергей Шойгу провел расширенное селекторное совещание

9 мая мы отмечаем 75-летие окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - с этих слов Сергей Шойгу открыл селекторное совещание 4 февраля сего года. День Победы – одно из важнейших событий не только для нашей страны, но и для всех, кому дорога память о поколении героев, спасших мир от фашизма, кто хорошо помнит истинные уроки истории. Министерство обороны разработало целый комплекс мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, которые мы будем реализовывать в течение всего года.

Минобороны окажет всестороннюю помощь ветеранам, для чего будут привлечены волонтёры и юнармейцы. Продолжится публикация уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне. В апреле – мае пройдет патриотическая акция «Эшелоны Победы», в рамках которой поезда с экспонатами времён войны проследуют по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои. Особое место в торжествах займёт освящение Главного храма Вооружённых Сил и открытие музейного комплекса «Дорога Памяти». Для пополнения его экспозиции созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте Министерства обороны.

Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в четырёхстах семидесяти пяти городах и населённых пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116-ти тысяч военнослужащих. Безусловно, основное внимание будет приковано к главному военному параду в Москве, в котором задействуем 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов.

Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты. Историческую часть парада представят десять расчётов в военной форме времён Великой Отечественной войны и механизированная колонна легендарных Т-34 и СУ-100. Подготовка личного состава в воинских частях уже активно ведётся. С 25 марта будут проходить совместные тренировки в алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади.

В тематической части селекторного совещания в первую очередь рассматривался вопрос комплектования первых курсов высших учебных заведений Министерства обороны. Сергей Шойгу отметил, что в целом созданная ведомством конкурсная система позволяет отбирать в военные вузы наиболее мотивированных юношей и девушек. Их отличают не только прочные знания по общеобразовательным предметам, но и хорошая физическая форма. Так, в прошлом году более 80% ребят сдали экзамен по физподготовке на хорошо и отлично. Многие из них имеют разряды и звания по различным видам спорта. По сравнению с 2018 годом среди поступивших вдвое больше участников юнармейского движения. Начиная с прошлого года повышена планка требований к будущим лётчикам. Далее участники совещания говорили о том, как в полном объёме выполнить кадровый заказ на подготовку офицеров. В продолжение темы речь велась о программах обучения младших специалистов – тех, кто непосредственно эксплуатирует современное, сложное и дорогостоящее вооружение, которое активно поступает в войска. Сегодня должности сержантов и старшин успешно комплектуются военнослужащими по контракту. Кроме того, были определены основные направления совершенствования системы подготовки младших специалистов.

В завершение тематической части обсудили, какие меры необходимо принять для снижения числа дорожно-транспортных происшествий в Вооружённых Силах. В прошлом году органы военной автоинспекции сопроводили более 19-ти тысяч воинских колонн, были организованны масштабные профилактические и контрольные мероприятия. Всё это позволило вдвое снизить количество аварий на дорогах с участием служебного транспорта и число погибших. Вместе с тем ДТП по-прежнему одной из главных причин гибели военнослужащих. Поэтому на селекторе внимательно были рассмотрены предложения Главного управления военной полиции по улучшению сложившейся ситуации.

Перед заслушиванием рапортов должностных лиц разного уровня, министр отметил, что инфраструктурное обеспечение армии и флота в последние годы активно развивается по всем направлениям. Строительство объектов военной инфраструктуры ведётся опережающими темпами – ежегодно строится более трёх с половиной тысяч зданий и сооружений. Министерство обороны наделено всем спектром полномочий, включая проектирование, строительство, выдачу разрешительной документации и последующую эксплуатацию построенных объектов. Выработаны механизмы максимально оперативной передачи зданий и сооружений для их использования в повседневной деятельности войск, которых должны придерживаться все ответственные должностные лица.

Сергей Шойгу отдельно высказался о негативных фактах. На сегодняшний день имеются не единичные случаи волокиты с приёмкой завершённых строительством объектов – при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью. Построенные объекты должны безусловно приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание. Такую работу соответствующим органам военного управления следует проводить на постоянной основе.

Глава Минобороны поручил главнокомандующим видами Вооружённых Сил, командующим войсками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объектов, брать вопрос их приёма в эксплуатацию на особый контроль и обеспечивать приёмку зданий и сооружений в трёхмесячный срок.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО