Войти
Военное обозрение

Фактически «пустые»: Минобороны Польши раскрыло некоторые данные контракта по F-35

307
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В польских СМИ выходят материалы, которые посвящены раскрытию части информации по предполагаемой сделке с США в плане покупки Польшей вооружений. В первую очередь речь идёт о данных по возможному контракту на приобретение американских истребителей F-35.

В материале польского обозревателя Збигнева Лентовича говорится о том, что министерство обороны Польши рассматривает возможность приобретения 32-х истребителей пятого поколения. При этом сумма предполагаемого контракта составляет почти 4,6 млрд долларов. Это говорит о том, что США готовы продавать полякам свои F-35 по цене почти в 144 млн долларов за единицу.

В польских СМИ говорится о том, что за эти деньги США готовы не только продать самолёты для польских ВВС, но и провести обучение польских лётчиков и техников. Предварительно называются цифры в 114 человек (90 техников и 24 пилота).

Также в указанную сумму входит создание учебного центра с 8-ю тренажёрами с эксплуатацией до 2030 года.

Контракт предполагает поставку в Польшу самолётов F-35A партиями по 4-6 единиц в год, начиная с 2024 года.

При этом в польских СМИ отмечается интересная деталь: Минобороны Польши фактически признало, что собирается покупать у американцев истребители F-35 без проведения тендера. По сути, это можно расценивать как нарушение антимонопольного и антикоррупционного законодательства.

Дополнительно выясняется, что США собираются за 4,6 млрд долларов поставить в Польшу свои истребители пятого поколения без вооружений – фактически «пустыми». Вооружение полякам придётся покупать отдельно. О том, во сколько в таком случае обойдётся сделка, не говорится.

В Минобороны Польши говорят о том, что «отсутствие вооружений компенсируется в данном случае тем, что США готовы ввести Польшу в программу непрерывного обслуживания и логистики поставок запчастей и комплектующих».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
Похожие новости
03.02.2020
Помпео назвал умным решение Польши купить 32 американских F-32
03.01.2020
Премьер-министр Греции намерен обсудить в США возможность покупки истребителей F-35
04.03.2019
Польша вооружится истребителями F-35?
30.05.2016
F-35. Сколько летных часов выдержит фюзеляж?
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
11.12.2013
Госкомпания в «оборонке» – норвежский опыт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса