Фактически «пустые»: Минобороны Польши раскрыло некоторые данные контракта по F-35

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В польских СМИ выходят материалы, которые посвящены раскрытию части информации по предполагаемой сделке с США в плане покупки Польшей вооружений. В первую очередь речь идёт о данных по возможному контракту на приобретение американских истребителей F-35.

В материале польского обозревателя Збигнева Лентовича говорится о том, что министерство обороны Польши рассматривает возможность приобретения 32-х истребителей пятого поколения. При этом сумма предполагаемого контракта составляет почти 4,6 млрд долларов. Это говорит о том, что США готовы продавать полякам свои F-35 по цене почти в 144 млн долларов за единицу.

В польских СМИ говорится о том, что за эти деньги США готовы не только продать самолёты для польских ВВС, но и провести обучение польских лётчиков и техников. Предварительно называются цифры в 114 человек (90 техников и 24 пилота).

Также в указанную сумму входит создание учебного центра с 8-ю тренажёрами с эксплуатацией до 2030 года.

Контракт предполагает поставку в Польшу самолётов F-35A партиями по 4-6 единиц в год, начиная с 2024 года.

При этом в польских СМИ отмечается интересная деталь: Минобороны Польши фактически признало, что собирается покупать у американцев истребители F-35 без проведения тендера. По сути, это можно расценивать как нарушение антимонопольного и антикоррупционного законодательства.

Дополнительно выясняется, что США собираются за 4,6 млрд долларов поставить в Польшу свои истребители пятого поколения без вооружений – фактически «пустыми». Вооружение полякам придётся покупать отдельно. О том, во сколько в таком случае обойдётся сделка, не говорится.

В Минобороны Польши говорят о том, что «отсутствие вооружений компенсируется в данном случае тем, что США готовы ввести Польшу в программу непрерывного обслуживания и логистики поставок запчастей и комплектующих».